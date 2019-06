SPELARBETYG: Lindahl får högsta betyg efter straffräddning

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Hedvig Lindahl

Matchhjälte. Läste Kanadas straff och gick åt rätt håll. Klev fram när Sverige behövde det.

Fridolina Rolfö

UT 89. Så viktig för Sveriges offensiv. Bra på att hålla i bollen. Klok. Också bra på att avancera och ta sig förbi motståndare.

Kosovare Asllani

Svag första halvlek med många bolltapp och långsamt tempo. Men spelade upp sig rejält och gjorde en stark andra halvlek. Fantastisk assist till Blackstenius 1-0-mål. Sedan en vass frispark som Magdalena Eriksson var nära att nicka i mål. Nära målskytt efter bra frisparksvariant.

Magdalena Eriksson

Släppte ingen förbi sig och var väldigt bra och resolut i defensiven. Vågade fylla på mer och mer och gjorde det bra där i andra halvlek. Bra frisparksvariant till Asllani i slutet. Också nära att nicka in en frispark.

Nilla Fischer

Stark insats och lät ingen komma förbi sig. Viktig rutin. Låg oftast rätt.

Hanna Glas

Väldigt bra i defensiven och släppte inte någon förbi sig. Men något slarvig i passningsspelet, framför allt i första halvlek och blev bättre i andra.

Linda Sembrant

Klev fram när det blev en viktig match. Bra och resolut i försvarsspelet och höjde sitt passningsspel.

Caroline Seger

Började matchen med en riktigt vass och rak boll till Blackstenius som slarvade bort chansen. Gick sedan ner sig i passningsspelet. Men höjde sig igen i andra halvlek. Syntes inte så mycket, men låg rätt i positionsspelet och var en ledare.

Elin Rubensson

UT 79. Svag i första halvlek med många slarviga passningar. Höjde sig i andra och blev bara bättre och bättre. Hon som byggde upp anfallet och hittade rakt till Asllani innan 1-0. Bra djupledslöpning in i straffområdet i slutet.

Stina Blackstenius

UT 90. Matchhjälte med matchens enda mål. Första målet på sina elva senaste matcher. Bra arbetsinsats.

Sofia Jakobsson

Blixtrade till emellanåt och tog för sig och avancerade framåt. Men kom helt bort i den andra halvleken.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Nathalie Björn (IN 79), Lina Hurtig (IN 89), Anna Anvegård (IN 90).

Sveriges kvartsfinal mot Tyskland har avspark klockan 18:30 på lördag, sändningsstart 17:00, och kan ses på TV4 och C More Fotboll samt streamas på cmore.se.