SPELARBETYG: Olsen bäst i blytunga förlusten

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Robin Olsen

Gjorde räddning efter räddning och höll länge kvar Sverige i matchen. En väldigt stark insats och fick inte tillräckligt mycket hjälp vid 0-1 och 0-2.

Emil Forsberg

UT 76. Stark första halvlek och den som skapade. Slet också i defensiven. Bra hörna till Lindelöf som var nära att bli mål, någon bra frispark och en snygg snurrfint. Mattades i andra halvlek, vilket inte var konstigt. Lämnade plan vid 0-0.

Samuel Gustafson

Den som stod för stabilitet på det svenska mittfältet. Jobbade hårt bakåt när Österrike dominerade. Några bra brytningar, som när Kulusevski kom till avslutsläge.

Dejan Kulusevski

UT 87. Inledde väldigt starkt och verkade vilja ha högre press. Tappade med tiden och hade som andra svårt att hitta rätt i samspelet, men var den som kunde bryta mönster. Bra dribbling och fantastisk frispelning till Isak när han blev neddragen. Vågade ta fajten med Alaba.

Albin Ekdal

UT 45. Gjorde comeback i landslaget efter att ha missat flera samlingar. Vann några dueller på mitten men hade samtidigt svårt att hänga med. Inte lika säker med bollen som vi är vana vid. Fick en smäll tidigt och hade problem med ljumsken och klev av efter första halvlek.

Victor Nilsson Lindelöf

Var nära att nicka in en hörna efter elva minuter. Svag vid 0-2 och i början av matchen tappade han boll i farligt läge i eget straffområde.



Martin Olsson

Sett till att han knappt spelat den här säsongen och nu kastades in från start borta mot Österrike så gjorde han det okej. Fram till 0-2-målet. Då var han svag.

Mattias Svanberg

UT 87. Kom inte riktigt in i matchen. Kämpade och försökte men utan att det lossnade. Fick ett bra läge att göra 1-0 efter fint förarbete av Isak.

Linus Wahlqvist

Startade matchen med att jobba hem bra och störde ett friläge för Österrike. Hade sedan en jobbig match då Österrike kom runt honom flera gånger.



Isak Hien

Gjorde bra saker ibland, men gjorde också alldeles för många misstag. Bland annat missbedömde han en boll så att Österrike fick ett friläge efter bara två minuter, och vid ett tillfälle tappade han markering på en hörna som blev farlig. Var för långsam och hjälpte inte Olsen vid 0-1.



Jesper Karlström

IN 46. Kämpade och slet men tappade boll ett par gånger så att Österrike kunde få farliga omställningar och slarvade i passningsspelet.

Alexander Isak

UT 76. En bra sak när han i slutet av första halvlek dribblade sig loss och slog ett fint inspel till Svanberg som var nära att göra mål. Men kom egentligen aldrig in i matchen. Enkla misstag, slog bland annat bort bollen enkelt efter ett inkast. Löpte och försökte men fick aldrig något läge. Föll ofta på sista dribblingen. Något gör att han inte får ut det bästa i landslaget och man hittar inte bra bollar till honom.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Viktor Gyökeres (IN 76), Jesper Karlsson (IN 76), Viktor Claesson (IN 87), Anthony Elanga (IN 87).