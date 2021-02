SPELARBETYG: Startdebutant bäst i Sverige: "Smart i presspelet"

Sverige vann träningsmatchen mot Malta med 3-0 där bland annat Kosovare Asllani blev målskytt. Se Fotbollskanalens spelarbetyg från matchen nedan. 5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd - Josefine Rybrink

Bra startdebut i landslaget. Lugn och bra i passningsspelet och slog flera gånger ut Maltas lagdelar. Också smart i presspelet. Bäst i Sverige.

Nathalie Björn

Målskytt. Fick spela högerback. Mer var nästan som en central mittfältare när Sverige hade bollen. Ville gärna vara involverad i spelet och ha mycket boll. Bra fot.



Caroline Seger

IN 63. Höjde det en nivå när hon kom in. Smart, lugn och bra passningar.



Rebecka Blomqvist

UT 45. Väldigt involverad i början och hade ett par bra inspel och borde ha fått någon assist. Bra rättvänd, inte lika bra felvänd.

Jennifer Falk

Fick fortsatt förtroendet mot lag som inte skapar målchanser. Hade inget att göra.



Emma Kullberg

Sattes inte på några prov i defensiven, blandade och gav en del i passningsspelet.



Julia Roddar

UT 63. Spelade vänsterback. Fyllde på bra i offensiven när hon kom i andravåg och sköt utanför straffområdet, bollen. nådde Asllani som styrde in 1-0.



Filippa Curmark

UT 63. Den som styrde det mest på mitten. Bra i presspelet och smart och enkelt i passningsspelet. Hämtade mycket boll.



Hanna Bennison

UT 76. Låg tyngdpunkt, kvick i vändningarna och svår att få tag på. Men inte helt lyckad i de avgörande lägena. Fin lyftning till Blackstenius i första halvlek.



Kosovare Asllani

UT 45. Målskytt. Styrde in matchens första mål. I övrigt ingen jättematch. En klassvändning på mittplan i första halvlek var höjdpunkten.



Stina Blackstenius

UT 63. Ville mycket. Bra djupledslöpning som bäddade för 1-0-målet. Bra lagspelare men kom inte själv till några heta lägen.



Johanna Rytting Kaneryd

Blixtrade till några gånger. Spelade med små marginaler och blev en del bolltapp, men lyckades några gånger och snurrade då upp sina motståndare.



Mimmi Larsson

IN 46. Piggt inhopp. Ville verkligen visa. Bra energi och löpte mycket. Fixade straffen till 3-0.



Olivia Schough

IN 46. Återigen bra hörnor. Men återigen inte så bra i spelet.



Lina Hurtig

IN 63. En nick i ribban och borde ha fått en straff efter att blivit nerslagen av Maltas målvakt. Bra inhopp av Hurtig. Stark tvåa.



Amanda Nildén

IN 63. Gjorde landslagsdebut och gjorde ett helt okej inhopp.

Hanna Bennison

IN 61. Kom in i andra halvlek, tog för sig och ville mycket. Gjorde en del bra saker.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Filippa Angeldahl (IN 73)