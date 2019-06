Storpublik väntas i Sveriges åttondel

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

I morgon kväll äntrar det svenska landslaget Parc des Princes i Paris för att spela åttondelsfinal i VM mot Kanada.

Matchen kommer att spelas inför stor publik.

- Vi var med på möte med Fifa i morse och då uppgav man att det var 39 000 sålda, men det är enligt Fifa, säger presschef Fredrik Madestam.

Runt 2000 av dem beräknas vara svenska fans. 47 000 åskådare är maxkapaciteten.

På de matcher som hittills spelats i VM har mästerskapet 18 498 i publiksnitt, vilket är det sämsta publiksnittet i ett VM sedan 1995 i Sverige. Efter gruppspelet har publiksnittet sjunkit i och med att Norge-Australien drog 12 229 och Tyskland-Nigeria 17 988.

Tidigare i dag blev Caroline Seger irriterad när frågan om svalt intresse kom på presskonferensen.

- Det är tråkigt när man säger så. Jag tycker att det är att ha fel fokus. Jag har en positiv upplevelse. Visst det var inte så mycket på matchen mot Thailand – men vad är mycket? 10-15 000?, sade Seger då, och fortsatte:

- Jag kollar på vad jag kommer från, där damfotbollen har varit och vilken väg vi har vandrat. Jag håller inte med. Det är lätt att fokusera på negativa. Jag kollar på vad vi kommer ifrån. So far so good. Att det kommer hit 2000-3000 svenskar i morgon är historiskt för mig i alla fall.