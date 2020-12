Svenska landslagsspelare med på The Guardians lista över världens bästa fotbollsspelare

Den engelska tidningen The Guardian håller på att summera fotbollsåret 2020 och rankar just nu världens bästa damspelare. Flera svenskar har redan tagit sig in på listan. Bland annat Pauline Hammarlund (99), Anna Anvegård (85), Hanna Glas (81), Nilla Fischer (78), Real Madrids Sofia Jakobsson (69), och Caroline Seger (64).

Nu har presenterades namnen på plats 11-40 och då tog sig två nya namn in på listan. Det handlar om Chelseas Magdalena Eriksson på plats 25 och Real Madrids Kosovare Asllani på plats 35.

Förra året listades australiensiskan Samantha Kerr som etta.