Tidigare landslagsbackens hårda kritik mot Olsen och Lindelöf: "Då kan de lika gärna stanna hemma"

Under Sveriges landslagssamling var det två ämnen som fick stor uppmärksamhet. Det första var att Emil Forsberg lämnade samlingen direkt, efter att ha undersökts för ljumskproblem. Tyska Bild uppgav sedan att det fanns en schism mellan Forsberg och förbundskapten Janne Andersson, något som dementerades kraftigt av landslaget.

Den tidigare landslagsbacken Erik Edman menar att det ändå finns visst missnöje hos Forsberg. Edman säger i NordicBets podcast Ljugarbänken att det "surras om att Forsberg vill ha en mer fri roll i laget, och känner sig lite låst av det defensiva ansvaret han har".

- Han känner säkert frustation över att han inte får ut allt som han känner att han har inom sig. Då kanske han tänker: "Janne låser mig med sitt sätt att spela fotboll". Det är ju helt fel tänkt. Han måste gå till sig själv och fråga varför han inte får det att fungera, säger Edman.

Under landslagssamlingen så var en annan stor snackis att Robin Olsen och Victor Nilsson Lindelöf konsekvent nobbade att prata med media. Spelarna får nu vass kritik av Edman.



- Det är bara trams. De har blivit hyllade, med all rätt. Nu går det lite knackigare och då får man skit. Sorry, men ger man sig in i leken får man leken tåla. Att inte ställa upp på mediajobb och så, det är bara ren jävla trams. Är de med får de köra det hela vägen, annars kan de lika gärna stanna hemma, säger Edman.

Janne Andersson har tidigare tryckt på vikten av att vara ett öppet landslag, men landslaget har hittills valt att respektera spelarnas önskan.

- Det handlar om solidaritet. Janne har byggt det här landslaget på hårt jobb och att man ställer upp på en matchplan. Det här är ju för mig att inte ställa upp på en matchplan, att börja hitta på egna lösningar när det passar... vafan, gör media och gå vidare. Det är jätteviktigt för hela gruppdynamiken att man får de spelarna att rätta in sig i ledet, säger Edman.