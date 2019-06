TV: Asllani: "Jag såg mig själv avgöra"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sveriges VM-premiär mot Chile var mållös när det var mindre än tio minuter kvar. Blågult hade radat upp chanser under matchen, men fick inte in bollen och tvingades dessutom gå tillbaka in i omklädningsrummet igen mitt i den andra halvleken efter åska.

När matchen återupptogs efter ett avbrott på en dryg halvtimme klev Kosovare Asllani fram och satte 1-0 i den 83:e minuten efter en tilltrasslad situation i straffområdet. Några minuter senare skulle inbytte Madelen Janogy avgöra genom att sätta 2-0.

- Vi kände från första halvlek att vi hade matchen, vi skapade chanser hela tiden men lyckades inte sätta dit den, säger Kosovare Asllani till C More efter matchen, och fortsätter:

- Sedan avbrottet... Det är lite typiskt, det regnar alltid när vi spelar. Vi gick in i omklädningsrummet och fick ladda om. Jag såg mig själv avgöra när jag satt där inne, man ville inte tappa tre poäng. Vi kände att vi ville vinna och var värdiga att vinna, så det var otroligt skönt att få sätta dit två mål.

I nästa match möter Sverige Thailand, sedan väntar USA.

- Det var så viktigt att ta tre poäng. Nu får vi fokusera på nästa match, säger Asllani.

