TV: Fiasko för Sverige mot Georgien - nu kan det bli mardrömsläge inför Spanien-matchen

Sverige ställdes under torsdagskvällen mot Georgien på bortaplan i VM-kvalet. Inför matchen toppade Sverige VM-kvalgruppen med två poäng ner till Spanien på andra plats.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson valde att ställa upp med Zlatan Ibrahimovic från start, och inledningsvis hade Blågult mycket boll. Sverige omsatte även bollinnehavet till lägen, och i den 14:e minuten kom Sverige till matchens dittills bästa möjlighet.

Ibrahimovic bröt en hemåtpassning i Georgiens straffområde och spelade sedan vidare till Emil Forsberg som sköt rakt på målvakten Giorgi Loria. Viktor Claesson fick därefter ett bra läge på returen, men då stod en försvarare i vägen framför mål. Ibrahimovic var sedan än mer inbladad i spelet och kom till tre bra nicklägen, men utan att få fira.

Efter Milan-anfallarens tredje nick på en hörna tog även Victor Nilsson Lindelöf avslut mot mål på returen, men utan lycka den gången. En försvarare täckte undan mittbackens två avslut. Bara någon minut senare var det Alexander Isaks tur att få ett jätteläge framför mål, men då fick han se Loria komma emellan igen.

Georgien hade inte mycket boll i första halvlek, men var samtidigt inte helt ofarligt. Chvitja Kvaratschelia spelade, i den 40:e minuten, fram Saba Lobzjanidze i straffområdet, som sedan sköt tätt utanför mål. Sverige var ändå klart bäst i första halvlek med flera lägen, men lämnade trots det planen mållöst efter 45 minuters spel.

Under inledningen av andra halvlek fick Forsberg och Ibrahimovic ett varsitt hyfsat frisparksläge, men Forsberg sköt rakt på målvakten, medan Ibrahimovic sköt över mål. Forsberg slog sedan in ett fint inspel i straffområdet till Ibrahimovic som bröstade ner bollen till Claesson. Yttern lyckades dock inte få sitt avslut på mål.

Georgien hade inte mycket lägen i början av andra halvlek, men tog ändå ledningen i matchen. Efter en frispark gav Kvaratschelia sitt landslag 1-0.

Sverige hotade därefter inte så mycket offensivt - utan i stället pressade Kvaratschelia den svenske målvakten Robin Olsen till en jätteräddning. Olsen klarade sig undan den gången, men i den 77:e minuten fick Kvaratschelia revansch till 2-0.

På övertid kablades tråkiga bilder ut från arenan. En person stormade planen och sprang in mot Ibrahimovic. Svensken puttade sedan undan personen.

- Jag hann inte tänka, det gick snabbt när domaren blåste av. Jag tänkte på avstånd i och med covid. Jag ville hålla avstånd. Han hade fått en kram om jag inte hade tänkt på covid. Han var glad att se mig, jag tror att han bara var ute efter glad energi, säger Ibrahimovic efter matchen.

Sverige förlorade i slutändan med 2-0 och har nu ett tufft läge för att knipa direktplatsen till VM-slutspelet i Qatar 2022. Efter Spaniens seger mot Grekland är Blågult på andra plats i gruppen med en poäng upp till Spanien i gruppledning. Därmed behöver Sverige vinna mot Spanien på söndag i Sevilla för att kvalificera sig direkt till VM som gruppetta.

- Vi sätter inte bollarna i dag. Det är ganska tomt just nu. Vi får se hur den matchen (Grekland-Spanien) slutar och sedan får vi ta det därifrån. Jag är besviken, säger Alexander Isak till C More efter Sveriges förlust.

Zlatan Ibrahimovic är också besviken efter matchen.

- Jag är väldigt besviken. Vi ska vinna matchen. Vi har så pass många chanser att vi bara ska göra mål, vilket vi inte gjorde. De fick två mål på slutet och vi fick jaga. Men vi ska vinna matchen. Det är inget snack om saken. Vi är mycket bättre än dem. Det spelar ingen roll hur vi spelar, mindre bra eller mer bra, vi skapade tillräckligt med chanser för att vinna, säger han till C More.

Han fortsätter:

- Det är en match kvar. Vi ska göra vårt bästa och göra allt för att nå de målen vi vill. Vi är alla professionella och tar ansvar. Vi får återhämta oss på bästa möjliga sätt och ha fokus på nästa match.

Anfallaren menar också att det blev frustrerat i slutskedet.

- Det blir frustration. Det är normalt. Alla vill vinna, jagar och vill göra något. Det går inte hela vägen. Det är klart det blir frustration. Man tappar tålamodet. Jag tycker alla gjorde ett bra jobb. Det är bara målen som saknades. Jag kunde gjort mål i första och om vi hade gjort mål på de andra chanserna hade vi stått här med en helt annan energi.

Ibrahimovic tycker bara att det var målen som saknades mot Georgien.

- Det enda som saknas är målen. Om vi hade gjort mål hade det varit en helt annan match. Om vi hade gjort mål i första halvlek på chanserna vi hade, så hade det blivit en helt annan matchbild. Man kan peka på mycket nu, men det var bara målen som saknades i dag.

Förbundskaptenen Janne Andersson efter förlusten:

- Det är surt, en oerhört tung förlust såklart. Det är klart att vi ska göra mål på våra chanser i första halvlek och då blir det en annan match. Nu gjorde vi inte det och då blev det ett slumpmål efter en fast situation. Sedan blev det som det blev. Det är en riktigt sur förlust, säger förbundskaptenen till C More och fortsätter:

Andersson är också missnöjd med att landslaget inte tog vara på sina målchanser.

- Det är jättetufft och det är en gammal sanning i fotboll. Om man inte gör mål på sina chanser så får motståndaren någon chans. De fick sin chans och de tog den. Den studsade rätt för dem och det var en sådan dag. Jag kan inte klandra killarna, då vi genomförde matchen som vi pratat om. Det är klart att vi ska göra första målet, men sedan vet man inte hur matchen hade fallit ut. Vi ska inte stå här utan att ha gjort mål med chanserna vi hade. Det är inte bra, säger han och fortsätter:

- Det är inte fel på inställningen och inte på matchplanen, men att göra mål i fotboll är det svåraste som finns. Det är det som avgör matcher. I dag klarade vi inte av det. Det är jättetråkigt såklart.

Även om Sverige inte vinner mot Spanien på söndag och kniper direktplatsen, som gruppetta till Qatar-VM, så har Blågult möjlighet att ta sig till mästerskapet. Sverige slutar som sämst tvåa i gruppen och då väntar play off-spel i mars 2022 om en VM-plats. Dit går de tio grupptvåorna i VM-kvalet, samt de två högst rankade gruppvinnarna i Nations League.

De tolv nationerna delas in i tre slutspelsträd med fyra lag i vardera, där de sex bästa grupptvåorna blir seedade och får spela sina semifinaler på hemmaplan. Play off-slutspelet avgörs genom enkelmöten i semifinal och final där segrarna i de tre finalerna går till VM.

Vilka landslag som möter varandra i play off-spelet lottas den 26 november i år och sedan spelas matcherna den 24 och 29 mars 2022.

Georgiens lag: Giorgi Loria - Otar Kakabadze, Guram Kasija, David Chotjolava - Saba Lobzjanidze (Grigol Kakabadze, 81), Valerian Gvilia, Nika Kvekveskiri (Giorgi Aburjania, 90), Irakli Azarov - Giorgi Tsitaisjvili (Zuriko Davitasjvili, 70), Chvitja Kvaratschelia (Valeri Kazaisjvili, 81) - Tornike Okriasjvili (Davit Volkov, 70).

Sveriges lag: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Nilsson Lindelöf, Joakim Nilsson, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson (Dejan Kulusevski, 74), Kristoffer Olsson, Mattias Svanberg (Robin Quaison, 78), Emil Forsberg - Alexander Isak (Jesper Karlsson, 87), Zlatan Ibrahimovic.