TV: Sverige föll efter mardrömsstart - Anvegård tvåmålsskytt

Sverige låg under med 3-0 i halvtid mot världsmästaren USA. En stark andra halvlek och dubbla mål av Anna Anvegård räckte inte, det blev en svensk förlust med 3-2 i årets sista landskamp. - Vi gör en bättre andra halvlek, det får vi ta med oss, säger Anvegård till TV4.

I Ohio tog världsmästaren USA emot Sverige i årets sista landskamp för Peter Gerhardssons landslag. Inför 20 000 på läktarna rivstartade hemmalaget, och gick till pausvila med en 3-0-ledning.

Efter fem minuters spel tog USA ledningen efter att ett virrigt svenskt försvar lämnat Carli Lloyd ren i straffområdet. Stjärnan kunde raka in 1-0. I den 28:e minuten utökade Christen Press när hon fintade sig fram till ett friläge och via Hedvig Lindahl chippade in 2-0. 3-0 kom bara några minuter senare efter en mycket läcker chipp av Carli Lloyd.

- De är väldigt effektiva. De gör det svårt för oss, säger Magdalena Eriksson till TV4.

I andra halvlek skedde en scenförändring. Sverige tog sig in i matchen, och en kvart från slutet stod inhopparen Hanna Bennison, 17, för en läcker lyftning fram till Nathalie Björn som hittade in till Anna Anvegård, även hon inhoppare, som kunde peta in reduceringen. Bara minuter senare utnyttjade Anvegård en riktigt försvarstabbe och satte ännu en reducering.

Någon kvittering blev det dock inte. USA hade också möjligheten att utöka till 4-2 från straffpunkten. Men Carli Lloyd brände straffen över ribban och missade chansen att bli hattrickskytt. Sverige föll med 3-2 och fick inkassera en förlust i årets sista landskamp.

- Självklart är det jättekul att göra mål, men vi vinner inte och det är ju det man spelar matcher för. Så först och främst är det väldigt tråkigt. Men vi hämtar upp och gör en bättre andra halvlek i alla fall, så det får vi ta med oss, säger Anna Anvegård.

Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson:

- Vi blir hårt straffade i första på deras kontringar. Spelmässigt var det delar i första som jag tycker att vi gör riktigt bra. Men skapar lite för lite naturligtvis. Sedan är de oerhört effektiva i kontringsspelet. Det var skönt att vi fick göra två mål i andra och på något sätt få känna, det ger ändå lite självförtroende. Även om vi hade velat ha ett bättre resultat med oss. Men det är ett bra lag vi möter, det bästa i världen. Vi har några steg till att ta tycker jag.