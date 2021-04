Uefas besked om biljettläget - det här gäller

Under fredagen kom beskedet att Sveriges EM-matcher flyttas från Bilbao och Dublin till Sevilla och Sankt Petersburg. Detta då de två förstnämnda städerna inte kunde möta de krav som Uefa har på publik på EM-arenorna.

ANNONS

Det kunde däremot Sevilla och Sankt Petersburg – vilket kan öppna upp för fler svenska fans på sommarens mästerskap.

Sankt Petersburg har tidigare varit öppna med att man kan ta in minst 50 procent av arenakapaciteten på Gazprom Arena, som tar in 67 800 åskådare. Detta skulle innebära att 33 900 personer skulle kunna se Sveriges matcher mot Polen och Slovakien i gruppspelet. Dessutom har landet öppnat upp för att än fler kan komma att släppas in på matcher i EM. Som det är just nu i landet tar man på sina håll in 75 procent av arenakapaciteten på olika idrottsevenemang.

Sveriges premiärmatch i gruppspelet spelas mot Spanien i Sevilla på Estadio La Cartuja som i normala fall tar in 60 000 åskådare. Och värdstaden har gått ut med att man kommer ta in 30 procent av kapaciteten, det vill säga 18 000.

ANNONS

Vad händer då för dig som köpt biljett till matcherna som skulle spelas i Bilbao och Dublin? Du får pengarna tillbaka och får förtur att köpa biljett till Blågults matcher i Sevilla och Sankt Petersburg – förutsatt att värdstäderna vill ta in internationella åskådare.

- Det är upp till regelverket i respektive stad. Alla som nu köpt biljetter till Bilbao och Dublin kommer bli ersatta fullt ut av Uefa. Men de kommer också ha första tjing i den mån det finns möjlighet att fördela biljetter till supportrar från utlandet. Och det gäller både matcherna i Sevilla och Sankt Petersburg, säger Uefas förste vice president Karl-Erik Nilsson till Fotbollskanalen.

På Svenska fotbollförbundets hemsida finns mer info kring biljettläget där det mesta dock är oklart i dagsläget.

Om SvFF kommer att tilldelas en ny kvot säger förbundet så här om:

ANNONS

"I dagsläget vet vi inte hur SvFF:s kvot kommer påverkas. UEFA har meddelat att de kommer att kommunicera detta till SvFF och de som har köpt biljett direkt när arbetet med biljettkvoterna är klart. Vi kan dock räkna med att biljettkvoten blir kraftigt reducerad" .