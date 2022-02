Uppgifter: Fifa utesluter Ryssland från all internationell fotboll

Fifa ändrar sig ett dygn efter beslutet om att Ryssland inte skulle uteslutas från VM-kvalet. Efter att IOK under måndagen tog beslut om att stoppa alla ryska lag och idrottare så hakar Fifa på och verkar utesluta Ryssland. Något som påverkar Sveriges VM-playoff.

Reuters-journalisten Simon Evans uppger att Fifa är på väg att utesluta Ryssland från all internationell fotboll, ett beslut som väntas kommuniceras under måndagen. Även BBC och New York Times har samma uppgifter.

Uppgifter till Fotbollskanalen gör gällande att det betyder att Polen går vidare direkt till final i VM-playoff och att man möter vinnaren av Sverige-Tjeckien som spelas 24 mars på Friends Arena. Den avgörande matchen spelas på Silesian Stadium i Chorzow 29 mars.

Enligt Fifas tävlingsbestämmer står det Fifa fritt att utifrån "rådande omständigheter" besluta vilket land som ersätter ett land som inte kan eller får delta. Alternativen är bland annat att Slovakien, som kom trea bakom Ryssland i kvalgruppen, eller att bästa trean totalt i kvalet, som är Norge, ersätter ryssarna. Tredje alternativet är att ett lag från Nations League tar över platsen.

Ett fjärde alternativ är att Ryssland lämnar "walkover" och Polen går direkt till final, en linje Fifa alltså väljer att gå efter enligt Fotbollskanalens uppgifter.

Att Fifa ändrar sig innebär att Sverige inte går miste om sin chans till en eventuell plats i VM 2022. Svenska Fotbollförbundet har tidigare meddelat att man står fast vid sin ståndpunkt att man inte tänker möta det ryska landslaget, som Blågult hade kunnat få möta i en eventuell playoff-final i VM-kvalet, under några omständigheter.

- Nej, vår uppfattning är ju inte annorlunda i dag och situationen har ju inte förändrats i Ukraina bara för att vi har fått det är beskedet från Fifa, så vi har ingen annan uppfattning idag men vi vill också samtala med Polen och Tjeckien så att vi unisont kan återkoppla till Fifa vad vi tycker, men vi hade förväntat oss ett skarpare ställningstagande från Fifa, det hade vi gjort, sa SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson till Fotbollskanalen i söndags.

Enligt ursprungsplanen ska Sverige möta Tjeckien i playoff-semifinal den 24 mars. Segraren i det mötet ställs då mot vinnaren mellan Ryssland och Polen, som ställs mot varandra i den andra semifinalen. Skulle Ryssland ta sig vidare kommer playoff-finalen att spelas i Moskva.

En uteslutning skulle även påverka sommarens EM-turnering för Sveriges damlandslag, då Blågult har lottats in i samma grupp som Ryssland. Enligt The Times kommer Portugal att ta över ryssarnas plats i gruppen om Ryssland stängs av från all internationell fotboll.