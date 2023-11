Tuchel stormade bort från intervju efter överkörningen: "För mycket för mig"

Tidigare i veckan brakade Bayern München ut ur den tyska cupen efter att ha förlorat med 1-2 mot Saarbrücken från tredjedivisionen. Men under lördagen studsade laget tillbaka med besked.

Thomas Tuchels manskap gick ut och körde över Borussia Dortmund med 4-0 på bortaplan. Efteråt var det dock en märkbart irriterad Bayern-tränare som begav sig till tyska Skys studio på innerplan.

I studion väntade experterna, tillika storspelarna, Lothar Matthäus och Dietmar Hamann. En duo som har vädrat sitt missnöje mot Tuchels ledarskap i samband med tidigare motgångar. Under veckan har det även rapporterats om splittringar i Bayern-truppen, där Tuchel rapporteras ha tappat förtroendet.

- Jag vill inte gå in i diskussionen alls, när jag är klar vill jag lämna, det är för mycket för mig. Du har jobbet, du kan kalla det vad du vill. Ingen är arg alls. Vi vann med 4-0, nu måste du göra en 180 graders vändning, ha kul, slog Tuchel fast innan han lämnade intervjun i förtid.

Uttalandet kom efter en intervju, där Tuchel från start visat stor irritation mot Matthäus och Hamann och har blivit en stor snackis Tyskland.

Thomas Tuchel kom till Bayern München under uppmärksammade former. Den tidigare Chelsea- och PSG-tränaren efterträdde Julian Nagelsmann, som fick lämna klubben mitt under brinnande slutspurt och Tuchel fick inte någon drömstart, där Champions League-uttåget mot Manchester City stack ut.