Ishizaki: "Zlatan kommer bli omåttligt populär"

Zlatan Ibrahimovic har ryktats till Los Angeles Galaxy under en längre tid. Tidigare under torsdagkvällen bröt anfallaren sitt kontrakt med Manchester United och nu talar mycket för att stjärnans nästa klubb blir LA Galaxy. En svensk som tidigare spelat i klubben är Stefan Ishizaki, som tror på succé för Zlatan.

- Om det nu blir en flytt till LA tror jag det är ett otroligt bra steg för honom, Han kommer göra väl ifrån sig och kommer bli omåttligt populär i USA, säger Ishizaki.

Vad kommer Zlatan till för klubb?

- Ja, frågor du honom så är det en mindre storklubb än vad han är van vid. Men det är en otroligt satsande klubb som lägger mycket pengar på allting runt omkring fotbollen. Man har otroligt bra träningsförutsättningar med träningsplaner och stort inne- och utomhusgym. Det finns otroligt bra återhämtningsmöjligheter. De tar verkligen hand om spelarna i truppen. Sedan är ju Zlatan van att vara i LA mycket så han vet vad det är för stad han flyttar till.

Stefan Ishizaki spelade i LA Galaxy under ett och ett halvt år och menar att ligan har utvecklats.

- Ligan blir bättre och bättre för varje år som går. Collegegrejen börjar försvinna allt mer, att man måste gå igenom college för att bli draftad. Nu har nästan alla klubbar andralag och akademier så det börjar bli mer som i Europa. Att de unga spelarna först får chansen i akademierna, sen kan de stå på tillväxt i andralagen för att sedan bli uppflyttade till MLS-lagen. Tidigare var du tvungen att gå klart college innan du kunde bli draftad, och då kunde du vara 22-23 innan du kom in i ligan, vilket är otroligt sent om du jämför med lag i Europa. Där är de flesta duktiga spelarna 16-19 år när de kommer in i A-lagen.

- Det håller på att ändras och det gör att de amerikanska spelarna blir mkt bättre. MLS har också fått ett bättre rykte bland spelare ute i världen också. Det är bättre klass på spelarna i MLS nu. Lönetaket höjs hela tiden vid varje ”Collecting bargening agreement” (kollektivavtal) vilket gör att både minimilöner och hela budgeten för lönerna blir större och då lyckas klubbarna värva dit bättre och bättre spelare.

På senare år har klubbarna i MLS lyckats få lite yngre stjärnor till ligan, där Toronto är en klubb som lyckats bra.

- Några år innan jag var där så värvade man spelare som var i slutet av sina karriärer för att locka publik till matcherna. När jag var där började Toronto värva hem lite yngre spelare som Michael Bradley, Jozy Altidore och Sebastian Giovinco. Tre spelare som då var relativt unga, så ligan är bättre på att få hem yngre spelare.

Hur är spelstilen i MLS kontra de europeiska toppligorna?

- Det är en ganska fysisk liga. Om man ser till att det är så många amerikanske spelare i ligan och i och med att lönetaket är som det är. Det är många spelare i varje trupp som inte tjänar så mycket pengar och då blir kvalitén därefter. Däremot är de flesta amerikanska spelarna otroligt fysiska, kan springa hur mycket som helst och är väldigt starka och snabba. Tempot är ibland lite högre än vad fotbollskvalitén klarar av.

Och Ishizaki tror att storstjärnan kommer passa bra in i ligans fysiska spel.

- Jag tror att Zlatan som är så stor, stark och teknisk kommer passa utmärkt i ligan. Sen så har han ju ett otroligt fotbollssinne också.