Tidigare i veckan blev Samuel Armenteros uttagen i omgångens lag i MLS efter sina två mål i mötet med Colorado Rapids. Nu har svensken även tagit hem omgångens mål för sitt 1-0-mål i matchen, där han vände runt en Colorado-back genom att slå bollen på ena sidan och själv gå runt på den andra, och avslutade sedan med att trycka in bollen i mål. Ett mål som påminner om Dennis Bergkamps klassiska mål mot Newcastle för Arsenal år 2002.

Målet fick 63 procent av rösterna för vilket MLS-mål som var det snyggaste för omgången.

Armenteros vann tog hem priset även förra omgången, det målet kan ses här.

Se målet som gav Armenteros priset i tweeten nedan.

.@SamArmenteros has won @MLS Goal of the Week for the second straight week.😍



And the voting wasn't even close: https://t.co/nk1uwlcmHB #RCTID pic.twitter.com/2ablHRvr6a