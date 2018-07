Efter årets allsvenska säsong flyttade både Jo Inge Berget och Anton Tinnerholm till MLS och New York City FC. Och laget har haft en fin inledning på säsongen i USA och ligger tvåa i sina konferens när laget spelat 17 matcher.

Under natten åkte dock laget på en förlust borta mot Chicago. Hemmalaget tog ledningen innan Berget och Tinnerholms gäng kunde komma igen. Först kvitterade laget i den 36:e minuten innan de tidigare Malmö-spelarna klev in i handlingen. Tinnerholm spelade fram Berget som satte dit 2-1 för New York som därmed kunde gå till halvtidsvila med 2-1 i ryggen.

I andra halvlek kunde dock hemmalaget Chicago vända på matchen. Stor hjälte blev Aleksandar Katai som först kvitterade till 2-2 och sedan satte dit 3-2.

I nattens MLS-möten utmärkte sig också svenske Samuel Armenteros när han målade för sitt Portland. Anfallarens lag kunde dessutom vinna borta mötet med Gustav Svenssons Seattle Sounders. Mittfältaren fanns dock inte med eftersom att han befinner sig i Ryssland och förbereder sig för fullt inför Sveriges kvartsfinal mot Schweiz där han är en möjlig ersättare till avstängda Sebastian Larsson.

Nedan visas Tinnerholm och Bergets samarbete fram till New Yorks 2-1-mål.