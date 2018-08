Zlatan Ibrahimovic gav LA Galaxy ledningen i derbyt mot Los Angeles FC. Bortalaget kunde däremot kvittera tidigt i andra halvlek och Zlatan fick inte kliva av planen som matchvinnare.

I nattens match fångades också Zlatan på bild när han örfilade LAFC-spelaren Lee Nguyen, som antyder att den svenske stjärnan har en egen regelbok i MLS.

”Inte helt säker på vilka regler som gäller i MLS men att slå till andra spelare i ansiktet är tydligen okej”, skriver amerikanen på Twitter.

Derbyt mellan Galaxy och LAFC slutade 1-1, vilket gör att hemmalaget fortsatt är fem poäng bakom LAFC i ligaspelet. Zlatans lag är placerade på nionde plats medan LAFC ligger på femte plats.

Om Zlatans örfil får några påföljder återstår att se.

Not too sure about the rules @MLS but I guess slapping other players is ok these days #mls #LAvLAFC https://t.co/exIzahgKBV