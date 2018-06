Landslaget hoppas att sjuka spelare ansluter: "Jag säger inget"

Marcus Rohdén, Pontus Jansson och Filip Helander var under gårdagen alla magsjuka. Trion följde därför inte med landslagstruppen till Sotji, där mötet med Tyskland spelas, utan de fick i stället stanna kvar på basen i Gelendzjik.

- I går kväll blev tre av våra spelare lite dåliga i magen. Då vi inte kan utesluta att det kan vara smittsamt beslöt vi oss, av säkerhetsskäl, att låta dem vara kvar på hotellet. Vår fysioterapeut Fredrik Larsson är kvar i Gelendzjik med spelarna. Alla är på bättringsvägen och vi räknar med att de ansluter i morgon, sa landslagets läkare Anders Valentin i ett uttalande på förbundets hemsida.

Men fortsatt är spelarna kvar i Gelendzjik. Blågult är väldigt fåordigt kring statusen på de sjuka spelarna samt om och när de ska ansluta till Sotji. Det initiala beskedet var att de skulle komma innan lunch.

Staffan Stjernholm, kommunikatör på förbundet skriver i ett sms till Fotbollskanalen:

”Samma budskap som i går än så länge. Planen är att alla kommer hit.”, skriver han.

Och Lasse Richt, landslagschef, lägger locket på helt och hållet.

- Jag kommer inte att säga någonting om det och jag har inte tid att prata nu, säger han till Fotbollskanalen.

Blågult har under mästerskapet haft mycket problem med sjukdomar. Det hela inleddes med att Emil Krafth fick stå över ett antal träningspass på grund av att han inte var kry. Därefter insjuknade Victor Nilsson Lindelöf precis innan mötet med Sydkorea vilket ledde till att Pontus Jansson fick kliva in från start. Nu är alltså Jansson själv, plus Filip Helander och Marcus Rohdén även de sjuka. Om det är/har varit samma typer av symtom på de nämnda spelarna är oklart.

Mötet mellan Sverige och Tyskland visas på TV4 och streamas på C More med avspark 20.00. Sändningen startar 19.00.