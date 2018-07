TV: Arrangörsskandal i VM-finalen - flera planstormare bröt spelet

Det var drygt fem minuter in i den andra halvleken som flera åskådare, minst fyra stycken, sprang in på planen mitt under ett anfall för Kroatien. Incidenten ledde till att domaren stoppade spelet till dess att åskådarna förts av planen av säkerhetsvakter.

Kroatiens Dejan Lovren var märkbart irriterad och försökte hjälpa till i att få en av åskådarna av planen.

Kort efter händelsen gick den feministiska aktivistgruppen Pussy Riot ut på bland annat sin Facebook-sida och tog ansvar för planstormningen. Gruppen har tidigare gripits i samband med olika ordningsstörningar.

Pussy Riot listade flera krav på presidenten Vladimir Putin, som satt på läktaren, i sitt meddelande. Bland annat att Putin ska släppa alla politiska fångar fria, att sluta med illegala arresteringar vid demonstrationer, sluta fabricera rättsfall och tillåta politisk konkurrens i landet.

