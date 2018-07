TV: Neymar blir trampad på - rullar länge i gräset

Neymar stod för ett mål och en assist när Brasilien slog Mexiko med 2-0 och avancerade till kvartsfinal i VM. Men anfallsstjärnan får också kritik efter segern.

20 minuter från slutet föll Neymar vid sidlinjen. Mexikos inhoppare Miguel Layun satte då dobbarna lätt över brassens fot. Neymar svarade med att rulla länge i gräset och grimasera.

Anfallaren fick kylspray och var snabbt på fötterna igen. Efter situationen får Neymar hård kritik för att förstärka från journalister och tidigare storspelare.

"För helvete Neymar. SLUTA. Vi har fått nog av det", skriver Alan Shearer.

"Neymar har den lägsta smärttröskeln av alla spelare i VM sedan Opta Stats (statistiktjänst) började", skriver Gary Lineker.

I slutet på februari skadade Neymar ett mellanfotsben i högerfoten och missade slutet av säsongen med PSG.

Se situationen i spelaren ovan.

FFS @neymarjr man. STOP IT. We are fed up of it. #BrazilvsMexico — Alan Shearer (@alanshearer) July 2, 2018

Neymar thinks he’s Ronaldinho but he’s actually Rivaldo — Tomasz Mortimer (@TMortimerFtbl) July 2, 2018

NEYMAR, SICKEN JÄVLA FJANT, visst han får en lätt stämpling, men han dör ju. Konstigt att han kan gå😡😡😡. Ha d gott. Glenn — Glenn Hysén (@Glenn_Hysen) July 2, 2018

The sad thing about this “Neymar-acting” is that a World Class player is turning himself into a ....clown — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) July 2, 2018

Neymar has the lowest pain threshold of any player in World Cups since Opta stats began. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 2, 2018

Brazil’s fakery and bad acting smells like the odor wafting off Guanabara Bay. Putrid. They are so skillful, why resort to this chicanery? #WorldCup2018 — Stephen Wade (@StephenWadeAP) July 2, 2018