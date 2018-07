TV: Neymar skickade Brasilien vidare till kvartsfinal

Mexiko imponerade stort i de två första gruppspelsmatcherna, men gick på pumpen i det avslutande mötet med Sverige. I dag ställdes landslaget mot Brasilien, och man gjorde det med Rafael Márquez, 39, som i och med dagens start blev den äldsta utespelaren att starta en slutspelsmatch i ett VM sedan 1954, på mittfältet.

Förbundskapten Tite formerade en väntad elva - och Roberto Firmino förpassades återigen till bänken. Gabriel Jesus fick fortsatt förtroende från start.

Det gick tidigt att se vad Mexiko hade pratat om inför åttondelsfinalen: Fortsätt spela kontringsfotboll - som visade sig effektivt mot Tyskland - och gå hårt åt Neymar.

Mexiko var nära att trycka dit ledningsmålet i den 14:e spelminuten, efter fint förarbete från 22-årige Hirving Lozano. Men Javier Hernández nådde inte ända fram och chansen rann så småningom ut i sanden.

I mitten av den första halvleken kom Brasilien fram till matchens dittills bästa läge. Neymar dribblade sig förbi den utmanande mexikanske försvaren och kom till avslut, men Ochoas enhandsräddning styrde bollen utanför.

En händelsefattig första halvlek rundades av till tonerna av italienaren Gianluca Rocchis gälla visselpipa. Neymars Brasilien var närmast att bryta dödläget - men alltjämt 0-0 i halvtid.

Philippe Coutinho drog iväg ett skott på vinst och förlust i inledningen av den andra halvleken, men Ochoa styrde - som så ofta förr - bollen utanför.

Men så kom då målet.

Neymar kortpassade Willian som snyggt tog med sig bollen in i straffområdet, spelade hårt in bollen framför mål - och Neymar kunde enkelt peta in 1-0. Men brassade drog inte ner på tempot för det - långt ifrån. Först hade Paulinho ett fint läge att utöka ledningen, och minuten senare avlossade Willian bössan, men avslutet seglade över målramen.

Matchen hettade till rejält med 20 minuter kvar. Bollen var ur spel när Miguel Layún trampade på Neymar. Brassens reagerade kraftigt, domaren valde att lyssna på sina assisterande i hörsnäckan - men spelet var snart därpå i rullning igen.

Neymar spelade vidare som om ingenting hade hänt.

I matchens slutskede punkterade Firmino matchen med sitt 2-0-mål. Målet skickade inte bara Brasilien till kvartsfinal utan innebar att Mexikos får lämna VM i åttondelsfinalen för sjunde raka mästerskapet.

- Hela laget ska ha äran i dag. Det betyder att vi har lärt oss att jobba hårt en hel match. Vi fick slita. Det var en svår match och laget visade vad vi gick för. Än en gång har laget visat vilka kvaliteter det besitter, säger Neymar till Fifa efter matchen.

Brasilien ställs nu mot vinnaren i kvällens möte Belgien-Japan.

Laguppställningar:

Brasilien: Alisson - Fagner, Silva, Miranda, Luis - Casemiro, Coutinho, Paulinho - Willian, Jesus, Neymar.

Mexiko: Ochoa - Alvarez, Calcedo, Ayala, Gallardo - Herrera, Guardado, Marquez - Vela, Hernández, Lozano.