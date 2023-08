Kerr ställs mot lagkamraterna: "Haft ett otroligt mästerskap – men inte i morgon"

Sam Kerr fick sig en tuff start på mästerskapet. Den australiensiska stjärnan åkte på en muskelskada och flertal experter räknade bort Australien med det stora tappet. Trots det har "The Matildas" nu tagit sig till en historisk bronsmatch där man kommer att ställas mot Sverige.

På andra sidan står tidigare lagkamrater och nuvarande lagkamrater.

- Det är alltid trevligt att spela mot lagkamraterna och att träffa på ansikten som man känner igen. Jag tycker att Zecira har haft ett otroligt mästerskap och jag är väldigt glad för hennes skull, men förhoppningsvis gör hon det inte lika bra i morgon, säger Kerr med ett leende.

Hon fortsätter:

- Jag tycker att man genom mästerskapets gång att det finns en enorm respekt för varandra, och det tycker jag att damfotbollen generellt sätt gör väldigt bra. Och det kommer det inte vara någon ändring på i morgon, jag har väldigt mycket respekt för dem. Men när vi kliver ut på planen vet alla om att man vill vinna och det kommer att bli kul att träffa dem efter matchen. Men till dess är vi inte i samma lag.

Zecira Musovic har tidigare hyllat sin lagkamrat, en som sjunger med i kören är Magdalena Eriksson.

- Det går inte att sticka under stolen med hur fantastisk hon är som fotbollsspelare. På det personliga planet är jag jätteglad för hennes skull att hon lyckades ta sig tillbaka. Den vägen hon har haft under VM, där hon har fasats in, det är fantastiskt att se henne på planen nu. Hon har många olika kvaliteter och hennes spets är av yttersta världsklass. Det är en spelare vi måste hålla koll på men hon är inte den enda i det laget som vi behöver hålla koll på, säger hon.

Även Tony Gustavsson hyllar sin lagkapten, och han håller inte tillbaka. Faktum är att han var så exalterad över att dela med sig om vilken fantastisk spelare och person är att han bryter in på en fråga som är riktad mot Kerr.

- All kredd till henne. Det är så klart en dröm att spela VM på hemmaplan och så åker hon på en skada innan premiären och vet inte om hon koller kunna spela alls. Det kan vara så förkrossande för en enskild individ att man kan dra ner hela laget för att det inte går att hantera sina känslor. Men i det ögonblicket är hon den bästa lagkamraten hon kan vara, det säger allt om henne som person och ledare. Stödet hon gav samtidigt som hon gick igenom en av sina tuffaste stunder, det säger allt.