Spanien krossade Zambia - efter drömmål och VAR-förvirring

Spanien fortsätter att ösa in mål.

Mot Zambia gjorde Alexia Putellas sin första start, sedan korsbandsskadan och det dröjde bara 13 minuter innan storstjärnan presenterade sig på allvar. Barcelona-mittfältaren lyfte över ett känsligt inlägg till Jenifer Hermoso som stötte in bollen i mål.

Dessförinnan hade Abelleria Duenas bjudit på ett riktigt klassmål när hon från utanför straffområdet skickade upp bollen i första krysset.

Matchen slutade sedan 5-0 efter att Spanien fått ett mål godkänt efter stor förvirring. Jenifer Hermoso stötte in bollen från nära håll, men den assisterande domaren lyfte flaggan för offside.

Ett par minuters VAR-check följde och när domaren sedan skulle förklara vilket domslut som gällde i högtalarsystemet uppstod stor förvirring. Först berättade den koreanska domaren Oh Hyeon-Jeong att det var en korrekt dömd offside och således inget mål.

Men hon ändrade sig direkt och slog fast att det slutgiltiga domslutet var att det visst skulle vara mål.

"After the review, no goal no offside... No no no. No offside, final decision is goal, goal", hördes från huvuddomaren.

Resultatet innebär att Spanien och Japan är vidare från grupp C och länderna möts i den sista gruppspelsomgången i en drabbning som avgör vilket land som blir etta respektive tvåa i gruppen. Spanien leder gruppen på målskillnad inför mötet.

Startelvor:

Spanien: Misa - Batlle, Paredes, Ivana, Garcia - Abelleira Duenas - Bonmati, Putellas - Caldentey, Hermoso, Paralluelo

Zambia: Sakala - Belemu, Musase, Mweemba, Tembo - Banda, Lungu, Katongo - Kundananji, Banda, Mapepa.