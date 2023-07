Världens blåsigaste stad – kan ställa till det: ”Den värsta väderleken”

Wellington är en av världens blåsigaste städ. Detta på grund av läget vid Cooksundet som är ett sund mellan Nordön och Sydön på Nya Zeeland, sundet förbinder Tasmanhavet i nordväst och södra Stilla havet i sydost.

Och under lördagen blåste det närmare 15 m/s, och det är just vindens om kan bli den stora utmaningen för Blågult under söndagen.

- Det kanske blir min frisyr (som påverkas mest, reds. anm.) Vi kommer ihop allihop och kollar och ser sådana saker. Ibland kan det vara så. Kosse är bra på lottning och sten, sax, påse, då kanske man kan välja medvind. Vissa delar påverkar det så klart, men Skottland borta var det värsta jag varit med om, säger förbundskapten Peter Gerhardsson.

När Kosovare Asllani får frågan om hur vinden påverkar svarar hon:

- Som fotbollsspelare vet man alltid att vinden är den värsta väderleken, den kan påverka vårt sätt att spela. Vi kommer behöva läsa av situationen direkt, men det är något vi är vana vid. Vi har fått känna på det lite nu och känna på hur det är att vara här och det är den bästa förberedelsen.