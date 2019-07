Amerikanske landslagsstjärnans flickvän till attack mot Trump: "Presidenten fucking hatar min flickvän"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

USA:s anfallsstjärna Megan Rapinoe har hittills imponerat med fem mål i sommarens världsmästerskap och är därmed glödhet inför tisdagskvällens semifinalmöte med England i Lyon. Anfallsstjärnan har samtidigt även skapat rubriker utanför planen, då hon i en intervju med magasinet Eight by Eight sa i ett klipp att hon inte var intresserad av att besöka Vita huset, som en del i kritik mot USA:s president Donald Trump och dennes åsikter, om det amerikanska landslaget vinner VM.

Rapinoe har samtidigt även protesterat mot Trumps ledning genom att inte sjunga med i USA:s nationalsång inför VM-matcherna. Nyligen riktade därför Trump kritik mot anfallaren och skrev då så här på Twitter:

"Jag är en stor anhängare av det amerikanska laget och damernas landslag men Megan borde VINNA innan hon SNACKAR! Gör klart jobbet", skriver han på Twitter.

Rapinoe kommenterade senare Trumps uttalande under en presskonferens - och var då tydlig med att hon står fast vid sitt beslut om att inte besöka Vita huset vid VM-seger.

Nu får Rapinoe även stöd av sin flickvän tillika basketspelaren Sue Bird som har publicerat en lång text på Players Tribune om ämnet. Hon har "Presidenten fucking hatar min flickvän" som rubrik till texten och uttrycker både stolhet över Rapiones ställningstaganden, men även kritik till Donald Trump.

"Jag är så stolt över Megan!! Och över hela amerikanska damlandslaget. Det är huvudanledningen till att jag skriver den här artikeln. Så, gör mig en tjänst - ta en sekund och verkligen uppskatta den turnering mina tjejer gör. Ta bort allt annat och fokusera för en sekund enbart på fotbollen", skriver Bird på Players Tribune.

Bird fortsätter med hård kritik mot Trump:

"Du måste undra hur det är att bokstavligt talat presidenten för bokstavligt talat USA beter sig som en tonårspojke mot din flickvän? Hmm. Ja... det är konstigt. Jag ska också säga att jag hade en ganska rimlig reaktion på det. Det var att jag flippade ur".

Bird skriver vidare att hon och Rapinoe har samma åsikter om att Trumps politiska inriktning är negativ för det amerikanska samhället och att hon tycker att det är skrämmande hur Trump agerat mot Rapinoe i den här frågan.

"Jag menar, det är lite roligt... men på riktigt? På riktigt? Den här killen? Har han inte något bättre för sig? Det hade varit så roligt att man hade kunnat skratta åt det om det inte vore för att det är så äckligt (och om hans lagstiftningar och politik inte ruinerade oskyldiga människors liv)", skriver hon.

Bird berättar vidare, i texten, att det är Rapinoes känslor som får henne att kämpa för andra och att hon anser att det cementerat vem Rapione verkligen är.

USA:s semifinalmöte med England börjar klockan 21.00 under tisdagskvällen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se.