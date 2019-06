TV: Kerr fyramålsskytt mot Jamaica - upp i delad skytteligaledning efter bisarr målvaktstavla

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Australien gick förlorade i premiären mot Italien och vann sin andra match mot Brasilien med 3-2. I den avslutande matchen stod Jamaica, som låg sist i gruppen, för motståndet och det var ”The Matildas” som öppnade starkast. Efter dryga tio minuter spräckte "The Matildas" nollan. Bollen skickades in från vänster av Lisa De Vanna och i straffområdet befann sig Sam Kerr, som nickade in 1-0.

Innan visslan ljöd för halvtid hann även Australien att utöka och det var Kerr som visade sig giftig igen. Gorry slog ett inlägg från högersidan och precis som vid sin första fullträff nådde Kerr högst och nickade in 2-0.

Efter halvtid reducerade Jamaica med ett historiskt mål. Khadija Shaw slog en fin djupledspassning till Havana Solaun, som höll sig kylig och placerade in 2-1. På vilket sätt var det historiskt? Jo, det var Jamaicas första mål i en VM-turnering någonsin och vild glädje utbröt efter fullträffen.

Kerrs ville dock annat och hon var inte nöjd med att bara göra två, hon ville dubbla sin skörd. Med 20 minuter kvar av matchen uppfattade hon ett misstag i Jamaica-försvaret och satte dit 3-1, det var dock inte hennes enklaste mål den här matchen. Med sju minuter kvar att spela skulle Jamaica-målvakten Nicole McClure rensa undan, men hon missade bollen. Således kunde Kerr löpa förbi och stöta in 4-1, hennes fjärde mål i matchen och femte i turnering. Målet innebar också att hon nu är i delad skytteligaledning med USA:s Alex Morgan samt att Australien blev grupptvåa.

Startlelvor:

Jamaica: McClure - Campbell, Plummer, Swaby, Blackwood - Matthews, Patterson, Swaby, Cameron - Shaw, Grey.

Australien: Williams - Carpenter, Kennedy, Catley, Roestbakken - Gorry, Van Egmond, Logarzo - Gielnik, Kerr, De Vanna.