Barcelona överlägset Rosengård - fem målskyttar och ett självmål i krossen

Ett FC Rosengård som inledde gruppspelet med två förluster saknade fem spelare mot fullpoängaren FC Barcelona, däribland kapten Caroline Seger och anfallaren Mai Kadowaki. I Barça-truppen var storstjärnan Alexia Putellas inte med, liksom knäskadade Fridolina Rolfö. Däremot inledde årets Ballon d'Or-vinnare Aitana Bonmatí i en stjärnspäckad startelva.

Hemmamålvakten Angel Mukasa fick agera redan efter tre minuter, på ett listigt avslut från Salma Paralluelo som Mukasa räddade till hörna. Den regerande Champions League-mästaren hade som väntat ett kraftigt spelövertag men Rosengård lyckades komma till ett par omställningslägen, som dock inte resulterade i något.

I den 16:e minuten tog Barcelona ledningen, sedan Jessica Wik styrt Bonmatís inspel i eget mål. Hemmalaget fick möjligheten att replikera omedelbart efteråt genom Hanna Andersson, vars skott gick via målvakten Sandras Paños fingertoppar och i ribban. Paralluelo fick sedan nästa läge men skottet gick strax över ribban.

- Snöpligt och tråkigt att det ska hända i just en sådan här match. Också just att det är första målet - annars hade man kanske kunnat leva på den nollan lite längre. Segt, säger Jessica Wik om sitt självmål.

I den 36:e minuten gick Bonmatí på eget avslut, men återigen gjorde en Mukasa en fin räddning när hon tippade skottet åt sidan. Mukasa hade dock inte mycket att göra på Barcelonas andra mål minuten senare. Ona Batlle hittade Paralluelo i straffområdet och anfallaren vinklade läckert in 0-2.

Paralluelo spelade sedan fram Patri Guijarro i den 45:e minuten och mittfältaren satte 0-3-målet med ett snyggt skott från straffområdeslinjen. 0-3 blev också halvtidsresultatet framför 4 122 åskådare på Malmö IP.

Barcelona ägde matchbilden även efter pausen och Mariona Caldentey glidtacklades av Fiona Brown i straffområdet, men huvuddomaren Monika Mularczyk vinkade avvärjande till anfallarens besvikelse.

- Can it be more clear?, ropade Caldentey i riktning mot fjärdedomaren efteråt.

0-4-målet kom ändå in den 62:a minuten. Ett inlägg från Lucy Bronze möttes av Bonmatí som på ett tillslag styrde bollen i mål, innan stjärnan utgick när Barça gjorde ett trippelbyte. Gästerna straff kom sedan i den 73:e minuten sedan Ria Öling rivit ner en motståndare, och Caldentey placerade bollen i mål utom räckhåll för Mukasa. Målvakten stod sedan för en fin räddning när Vicky López nickade från nära håll, och halvminuten senare träffade Caldentey stolpens insida. Matchen slutade 0-6 efter ett avslutande mål av Martina Fernandez, vilket innebär att FC Rosengård är kvar på noll poäng efter tre gruppspelsomgångar.

- Det suger att förlora med 6-0, säger Rosengårds kapten Olivia Schough.

Huvudtränaren Joel Kjetselberg:

- Sex mål tycker jag är lite för mycket med tanke på prestationen vi gör. Det är tråkigt att det blir ett självmål och en straff - sedan tycker jag att det är lite onödigt att vi släpper in mål i sista minuten i båda halvlekarna.

Han fortsätter:

- Men med tanke på prestationen vi gör är jag nöjd med den. Sedan är jag inte nöjd med resultatet, det är man aldrig när man förlorar med 6-0. Men prestationen i försvarsspelet är väldigt bra tycker jag, och även vad vi gör med bollen. Vi skapar ändå målchanser.

Lagen möts igen på Barcelonas hemmaplan i nästa vecka.

Rosengårds lag: Mukasa - Brown, Obaze, Arnardóttir, Wik - Bredgaard (Sprung 75'), Jansson (Persson Lundgren 83'), Öling - Larsson, Schough (K), Andersson.

Barcelonas lag: Paños - Bronze, Torrejón (K), Syrstad Engen (Martina 66'), Batlle - Bonmatí (Vicky López 66'), Walsh, Guijarro (Bartel 78') - Brugts, Paralluelo (Pina 66'), Caldentey (Dragoni 78').