FC Rosengård förnedrat på Camp Nou - Barcelona överlägset

LÄS ÄVEN: FEM SPANINGAR: "Mäktigt var det nog, men var det kul?

FC Rosengård hade inte mycket att spela för på Camp Nou. Den svenska mästaren hade inför mötet med Barcelona förlorat samtliga matcher i gruppspelet och var därmed utslagna sedan tidigare.

”Vi vill avsluta med huvudet högt” sade Karin Lundin inför matchen och inför 28 720 åskådare lyckades man inte hålla sig tillräckligt kyliga för att skaka om FC Rosengård.

Barcelona inledde precis som man brukar göra, aggressivt och med hög press på det svenska försvaret. Gång på gång testade man Angel Mukasa i målet och det dröjde inte speciellt länge innan nätet rasslade till.

ANNONS

I den 10:e minuten spelades en boll fram till Aitana Bonmati som Mukasa styrde i ribban men Asisat Oshoala var med på returen och petade in bollen till toner av supportrarnas ”Un Dia de Partit”. Och det dröjde inte länge innan nigerianskan hittade in till sitt andra mål för kvällen, i den 16:e minuten skickade Mariona Caldentey in en fin boll i straffområdet som hon nådde högst på till 2-0.

Trots en tvåmålsledning fortsatte Barca att pressa på och Bonmati var inte långt ifrån när hon dundrade till med ett distansskott som gick precis utanför målramen. Och strax därefter var Oshoala nära att fullborda sitt hattrick men bollen gick även den utanför. Även Fridolina Rolfö testade att gå på mål men bollen gick rätt på Mukasa i mål.

FC Rosengård lyckades ta sig in i straffområdet två gånger om i den första halvleken men inget hotade Camp Nou-debuterande Gemma Font i målet. Och det var inte långt ifrån att hemmalaget skulle få med sig en straff precis innan halvtidsvilan.

ANNONS

Claudia Pina dundrade en boll på Mia Persson men Barca fick i stället med sig en frispark precis utanför straffområde. Maria ”Mapi” Leon dundrade bollen förbi både Mukasa och muren till 3-0.

Och med en minut spelad av den andra halvleken ville Fridolina Rolfö välkomna sina svenska vänner till Camp Nou, Aitana Bonmati klackade bollen till svenskan som dundrade in den rätt i nättaket och Mukasa stod chanslös.

I den 50:e minuten började siffrorna rinna i väg på riktigt. Caldentey spelade in bollen i boxen och Mukasa fick se den rulla förbi när hon missade räddningen och Marta Torrejon kunde alldeles för enkelt peta in 5-0.

FC Rosengård började alldeles för trötta ut och i den 69:e minuten var Irene Paredes så där stark luftrummet som hon brukar vara när hon nickade in 6-0.

ANNONS

Det blev också slutresultatet när Rosengård blev smått förnedrat på Camp Nou. Men det hade kunnat bli betydligt större siffror när Rosengård avslutade säsongen på världens mest anrika arenor.

- Det känns just som jag har gjort ett jättesvårt matteprov och jag fick inte godkänt. De är storlekar större än oss, idag. Det går inte att säga något annat än att vi har många steg för att vara på den här nivån idag. Vi gör inte vår bästa match idag men de gör oss dåliga idag, säger Rosengårds lagkapten, Emma Berglund efter matchen.

Det var inte bara elva spelare på plan. De var 28.000 till. Hur påverkade det?

- Det är klart det påverkar nerverna på många. Det påverkar att man inte kan prata med varandra. Vi får aldrig vila med bollen och komma in i det. Vi kan inte ta beslut tillsammans.

Startelvor:

ANNONS

Barcelona: Font - Torrejon, Paredes, Leon, Rolfö - Bonmati, Engen, Pina - Paralluelo, Oshoala, Caldentey.

FC Rosengård: Mukasa - Öling, Berglund, Arnardottir, Wik - Sprung, Persson, Holdt - Larsson, Kullashi, Schough.