FEM SPANINGAR: "Mäktigt var det nog, men var det kul?"

"Barcelonasupportrarna slutar aldrig imponera"

Det var inte ens i närheten av fullsatt på Camp Nou. Ändå skanderade supportrarna så det ekade på hela arenan och flaggor viftades. En atmosfär som man inte alls ofta får se inom den svenska damfotbollen, men de gånger jag har sett Barcelona spela, på plats har supportrarna aldrig gjort en besviken. Det spelar ingen roll om man leder med stora siffror eller om man förlorar en Champions League-final, Barcefansen kommer alltid att låta högst. Och det visar också någonstans att man inte bara ligger i framkant rent sportsligt och ekonomiskt, utan också i tänket att man stöttar en klubb och inte ett dam- eller herrlag. Jag slutar aldrig imponeras av det ekande ljudet av ”Alé, Alé Alé” eller de viftande flaggorna.

Publiksiffran landade på starka 28 720 som också är den näst största någonsin i ett gruppspel i Champions League.

"Fiaskot" fullbordat - FC Rosengård har gått rent i förlorade matcher

Det är väl egentligen inte ett fiasko men det är ett platt fall. Redan när FC Rosengård lottades mot Barcelona och Bayern München kändes ett slutspel hopplöst. Både den tyska giganten och den spanska var på förhand favoriter och skulle ta sig vidare. Samtidigt hade Skånelaget siktet inställt på att ta poäng mot Benfica, som vi vet blev det inte så, och efter 90 minuter stod det klart att FC Rosengård hade förlorat samtliga matcher i CL-gruppspelet. Ytterligare ett tecken på att damallsvenskan inte riktigt kan hänga med.

Fridolina Rolfö - en sällan skådad talang

Den svenska landslagsyttern fick en hel del kritik under sommarens EM och en del tvivlade på om hon skulle passa in i Barcelonas spelsystem. Men tvivlarna har tystats, gång på gång och ytterligare än gång. Fridolina Rolfö har under sin tid i Barcelona utvecklats till en av lagets bästa spelare, och bekantat sig med en roll som ytterback. Ja, hon får inte försvara så mycket men när hon får det så gör hon sällan några misstag. Det finns ingen i svenska landslaget som är lika bra som Fridolina Rolfö, och jag skulle nästan vilja påstå att hon är en av Sveriges bästa spelare genom tiderna, en sällan skådad talang som är en fröjd för ögat att få se spela fotboll.

Mäktigt var det nog, men var det kul?

Det har pratats om hur mäktigt det ska bli att spela på Camp Nou, och kanske är det sista gången ett svenskt lag spelar på arenan. Det vet vi inte säkert, men inför mötet berättade Angel Mukasa och Somea Polozen att det är en dröm som slår in att få spela på Camp Nou, Ria Öling och Karin Lundin likaså. Och nog blev det lika mäktigt som man förväntade sig, för inramningen var det inget fel på. Men frågan är om det var kul? Var det kul för den svenska mästaren att ställa upp på Camp Nou framför tusentals hemmasupportrar och förnedras på en av världens största arenor när man förlorade med 6-0. Jag tror faktiskt inte att det var jättekul.

Håller knappt den här säsongen - hur ska man orka nästa?

Jag kan ursäkta FC Rosengård en hel del. Man har inte lika stora muskler rent ekonomiskt och förutsättningarna är sämre än Barcelonas Det är så det är, och det går inte att komma ifrån, lägg därtill att Renée Slegers gäng redan var slitna inför matchen på Camp Nou. Det har varit en lång säsong och Emma Berglund svarade inför matchen att ”kroppen mår som den mår”. Ja, tänk er då att nästa säsong väntas bli ännu längre om man tar sig till ett Champions League-gruppspel. Nästa säsong spelas gruppspelet ända in i januari. Jag har svårt att se att man kommer att orka, man orkar ju knappt nu.