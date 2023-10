FEM SPANINGAR: "Det kan ge Häcken en boost"

Nonchalant Häcken bjöd på 0-1

Häcken var inte ofarligt i sina omställningar under matchinledningen - när man väl kom så långt. De gulsvarta kom sällan förbi Twentes höga presspel och stod, bara under den första kvarten, för en rad ganska så oprovocerade misstag. Elin Rubensson passade helt fel och Anna Anvegård likaså, men då utan att kosta ett baklängesmål. När Anna Sandberg gjorde samma sak och satte in en smörpass till Twentes Taylor Ziemer i den 16:e minuten så blev det nätrassel. Häckens nonchalans under de första 15-20 minuterna var ett typexempel på hur man inte har råd att uppträda i ett Champions League-playoff.

Möjligt mardrömsbesked för Häcken

Den allsvenska guldstriden har utformats till ett riktigt getingbo där serieledande Häcken jagas av både Hammarby och Linköping med fyra matcher kvar. Att Elin Rubensson utgick skadad är givetvis ett enormt bakslag om det visar sig att hon blir borta länge. Truppbredden finns, framför allt i Filippa Curmark, men att klara sig utan Rubensson i både guldstrid och returen mot Twente kan bli kännbart. Det är bara för Mak Lind att hålla tummarna för att skadan är lindrig.

Vändningen höll inte - men kan ge boost

Twente var tunga under matchinledningen och när Häckens passningsspelet brast kom också 0-1 logiskt. När Elin Rubensson tvingades utgå i den 42:a minuten blev uppförsbacken än brantare för de gulsvarta, som haft stora problem med målskyttet under de senaste matcherna. Då tog det bara några minuter innan vändningen till 2-1 var ett faktum. Trots att den inte höll matchen ut kan målen mycket väl komma att ge en självförtroendeboost inför fortsättningen - inte minst med tanke på att det var första gången sedan i början av juli (!) som Häcken gjorde två mål i en och samma match.

Stora pengar i potten

En plats i gruppspelet är värt minst 400 000 euro, motsvarande drygt 4,6 miljoner kronor, men inkluderat marknadspool och övriga ersättningar beräknas ett avancemang i praktiken kunna bli värt det dubbla. Pengar som hade varit extremt betydelsefulla för Häcken inför kommande säsonger för att bibehålla sin position inom damfotbollen. Det återstår att se hur man lyckas hantera det avgörande returmötet mitt i den allsvenska guldstriden.

Häcken har bra chans inför returen

Ett storvuxet och frenetiskt pressande motstånd gjorde inledningsvis livet surt för Häcken, men man skulle komma att spela upp sig. När man till slut fick fast bollarna på Rosa Kafaji och Felicia Schröder blev anfallen längre och man kunde skapa tryck. Efter prestationen i den andra halvleken känns utgången ganska öppen inför returmötet på De Grolsch Veste i Nederländerna nästa vecka. Hemmaplansfördelen kan bli avgörande för nederländskorna, men Häcken har fortfarande en fin chans att nå en plats i gruppspelet.