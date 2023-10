Häcken fixade kryss i CL-kvalet - efter stjärnans skada

Inför den första matchen i Champions League-playoffet mot nederländska Twente förändrade BK Häcken på båda ytterbackspositionerna. Till höger kom Hann Wijk in från start och till vänster var Anna Sandberg tillbaka från skada. På topp fick 16-åriga Felicia Schröder fortsatt förtroende.

Häcken var slarvigt i matchupptakten och bjöd gästerna på flera lägen, men de första skotten gick över mål. I den 16:e minuten slog Anna Sandberg en helt misslyckad passning till Twentes Taylor Ziemer och då kom också 0-1 sedan nederländskan behärskat placerat in bollen bakom Jennifer Falk.

Hemmalaget spelade upp sig efter baklängesmålet, men utan att komma till de klara målchanserna.

Annons

Med några minuter kvar till halvtidspausen gick Elin Rubensson på skott, som gick över mål. I samband med avslutsögonblicket blev 30-åringen sittandes kvar. Landslagsstjärnan kunde inte fullfölja, utan haltade av skadad och blev ersatt av Filippa Curmark.

Precis innan paus kom den så viktiga kvitteringen för Häcken. Fint framspelad av Katariina Kosola sköt Felicia Schröder in 1-1 i bortre.

Rosa Kafaji i halvtid:

- Riktigt skönt, viktigt att få in 1-1 innan halvlek. Vi får snacka ihop oss i omklädningsrummet nu och göra allt bättre (i andra halvlek), sa hon i Aftonbladets sändning.

Bara minuten in i den andra halvleken var vändningen ett faktum. Anna Sandberg revanscherade sig efter 0-1-målet och satte in ett lysande inlägg till Katariina Kosola, som tryckte in 2-1-målet i den 47:e minuten.

Men hemmalagets ledning stod sig inte länge. Strax senare stod Jennifer Falk för ett högst tveksamt ingripande när målvakten tappade in ett skott utifrån från Leonie Vliek. 2-2 på resultattavlan, alltså.

Annons

Häcken och Marika Bergman Lundin fick sedan ett lysande läge att återta ledningen, men mittfältaren fick ingen ren träff på bollen.

Avslutningen på matchen var böljande, men något femte mål kom aldrig. Inför returen i Nederländerna nästa vecka är ställningen 2-2.

Anna Sandberg var besviken över resultatet samt sitt eget agerande vid det tidiga baklängesmålet:

- Otroligt kul att få vara tillbaka och spela, men jag är inte helt nöjd med första målet som jag bjuder dem på. Men vi höjde oss i andra och hade lägen att vinna matchen. Men Twente är ett bra lag som satte hög press på oss. Vi fick inte så mycket tid på oss med bollen i dag, säger Häcken-backen i Aftonbladets sändning.

- Jag blev stressad, hade inte så många alternativ och försökte hitta en spelvändning. Men det var en katastrofal passning. Jag är inte alls nöjd med det men man kan inte gräma sig för mycket över det.

Annons

Huvudtränare Mak Lind:

- Man är besviken, så klart. Med tanke på starten i andra. Vi får titta på det här och slå dem i returen på bortaplan, säger han i samma sändning.

Startelvor:

BK Häcken: Falk - Wijk, Rybrink, Nelhage, Sandberg - Rubensson, Bergman-Lundin - Kosola, Kafaji, Anvegård - Schröder.

Twente: de Jong - Everaerts, Dijkstra, Auée, Olislagers - Kaptein, Ziemer, Te Brake - Vliek, Rijsbergen, R. Jansen.