Degerfors 2022: "Förhoppningarna på Vukojevic lär vara stora"

Placering 2021: Plats 13 i allsvenskan.

Nyförvärv: Diego Campos (mf, FK Jerv), Oscar Wallin (b, Hudiksvalls FF), Daniel Krezic (mf, Varbergs Bois), Dijan Vukojevic (fw, Norrby IF), Ronald Mukiibi (b, Östersunds FK), Robin Örqvist (mf, Norrby IF), Joseph-Claude Gyau (b, Cincinnati), Alfie Whiteman (mv, Tottenham Hotspurs, lån).

Förluster: Victor Edvardsen (fw, Djurgårdens IF), Villiam Dahlström (fw, Halmstads BK), Nicklas Maripuu (mf, IF Brommapojkarna), Sargon Abraham (fw, Örgryte IS), Axel Lindahl (b, Bodø/Glimt, lämnar efter lån), Jonathan Tamimi (b/mf, IK Brage), Ferhad Ayaz (mf/fw, Borac Banja Luka), Christoffer Wiktorsson (b, Strömtorps IK), Tufve Östlund (b, FC Gute), Oliver Ekroth (b, Vikingur), José Segura Bonilla (fw, Vard Haugesund), Hugo Claesson (mv, Åtvidabergs FF, lån), Erik Grandelius (mf, Notodden).

FÖRSÄSONGEN

Vann två av tre matcher i svenska cupens gruppspel och avslutade uppladdningen inför allsvenska premiären på bästa vis genom att totalt köra över rivalen Örebro SK, med 5-0, i genrepet. Det skvallrar om att Degerfors har en hel del på plats inför nya säsongen.

NYCKELSPELARNA

Centrala mittfältet bestående av Adam Carlén och Christos Gravius är vasst. Nu har de en allsvensk säsong tillsammans i bagaget och trots att de inte är särskilt gamla är det två spelare som Degerfors kommer vilja kunna luta sig mot.

GENOMBROTTET

Fyra mål och fyra assist på 29 framträdanden i allsvenskan förra året. Nu har bollskicklige Abdelrahman Saidi möjligheten att ta nästa kliv. Förväntningarna på honom har så klart ökat jämfört med 2021 och fortsätter utvecklingskurvan att peka uppåt kommer diverse försvarare få stora problem med hans kreativitet.

FRÅGETECKNET

Hur kommer laget hantera försäljningen av Victor Edvardsen? Forwardens målskytte var så klart viktigt för Degerfors i fjol och behöver ersättas på ett eller annat vis. Nye Dijan Vukojevic är en potentiell poängspelare men behöver bevisa sig på allsvensk nivå. Förhoppningarna om att han ska göra det lär vara stora, efter 15 mål och fyra assist i superettan förra året.

SNACKISEN

Nikola Djurdjic är alltid en rubrikmakare och med sin rutin kan han säkert bli en viktig pjäs för Degerfors även på planen. Den förre Hammarby-stjärnan lär dra till sig uppmärksamhet under året. En krydda till allsvenskan.