Häcken 2018: "Forwardspositionen frågetecknet i Häcken"

Placering 2017: Fyra i allsvenskan

Nyförvärv: Viktor Lundberg (mf/fw, CS Maritimo), Alexander Angelin (b, Utsiktens BK), Karl Bohm (mf, Utsiktens BK), Johan Hammar (b, Örgryte IS), Moestafa El Kabir (fw, Antalyaspor).

Förluster: Ahmed Yasin (mf, AIK, tillbaka efter lån), Mathias Ranégie (fw, Syrianska FC), Chisom Egbuchulam (fw, Enugu Rangers, tillbaka efter lån), Egzon Binaku (b, Malmö FF), Alexander Farnerud (mf, klubb ej klar), Albin Skoglund (fw, Varbergs Bois), Mohammed Abubakari (mf, Helsingborgs IF), David Engström (b, Örgryte IS), Jakob Lindström (mf, Örgryte IS).

FÖRSÄSONGEN

Häcken har varit väldigt stabila bakåt, men kryssade mot Gif Sundsvall på hemmaplan i sista gruppspelsomgången i svenska cupen och föll därefter mot Djurgården i kvartsfinalen. En helt okej försäsong, med andra ord, men inget spektakulärt.

NYCKELSPELARNA

Peter Abrahamsson, Rasmus Lindgren, Alexander Faltsetas och Erik Friberg utgör en ryggrad som är otroligt viktig, och vass, för Häcken. De lägger grunden för lagets stabilitet och är givna nyckelspelare.

GENOMBROTTET

Adam Andersson är en vass kandidat till årets genombrott i Häcken. Är numera vänsterback och ser till och med ut att ligga steget före rutinerade Kari Arkivuo i konkurrensen om startplatsen. 21-årige Andersson har imponerat under försäsongen och kan mycket väl komma att utgöra ett giftigt ytterbackspar med brodern Joel i år.

FRÅGETECKNET

Forwardspositionen. Alhassan ”Crespo” Kamara är tillbaka från skada - men var står han och hur många matcher kommer han kunna göra under 2018? Moestafa El Kabir har hämtats in på ett korttidskontrakt och vad kommer han hinna uträtta under tiden fram till VM? Paulinho, som först och främst är ytterforward, har tidigare varit skadedrabbad och även där finns en osäkerhet kring hur många matcher han kommer att vara tillgänglig till.

SNACKISEN

Förra året slutade Häcken fyra och ambitionen är att vinna guld inom de närmaste åren. Så är de redo för att slå sig in bland de tre bästa i år, med Andreas Alm som ny tränare? På förhand ser de inte ut att ha blivit särskilt mycket starkare jämfört med i fjol och de kan få svårt att följa upp sitt fina 2017 med tanke på att många andra förväntade topplag rustat i vinter. Blir spännande att se vad Alm kan bygga fram med tiden och hur allt kommer skilja sig jämfört med hur det såg ut förra året. I höst ska laget också in i Europa League-kvalet och att prestera på två fronter är alltid en utmaning.

FOTBOLLSKANALENS TIPS

Alexander Malmkvist: 6

Andréas Sundberg: 4

Aron Forsberg: 6

Jonas Hansson: 3

Ludvig Ternstedt: 7

Martin Petersson: 6

Max Richnau: 4

Olof Lundh: 5

Sebastian Pearson: 5