IK Sirius 2022: "Kan 'Paka' komma upp på samma höga nivå igen?"

Placering 2021: Plats elva i allsvenskan.

Nyförvärv: Edi Sylisufaj (fw, Falkenbergs FF), Filip Olsson (mf, Landskrona Bois), Kristopher Da Graca (b, VVV-Venlo), Andreas Murbeck (b, Landskrona Bois), Tommi Vaiho (mv, Djurgårdens IF, lån), Filip Rogic (mf, AIK), Kevin Wright (b, Örebro), Patrik Karlsson Lagemyr (mf, IFK Göteborg).

Förluster: Ekin Bulut (fw, Norrby IF), Nahom Girmai Netabay (mf, Kalmar FF), Adam Ståhl (b/mf, Mjällby AIF), Sam Lundholm (mf, klubblös), Dennis Widgren (b, Hammarby IF, lämnar efter lån), Joseph Colley (b, klubblös), Joakim Persson (fw, IK Brage), Jacob Ortmark (mf, IFK Norrköping), Isak Bråholm (mf, Sandvikens IF), Hannes Sveijer (mv, Sandvikens IF, lån), Samuel Wikman (mf, Umeå FC, lån).

FÖRSÄSONGEN

Seger mot Sylvia, oavgjort mot Trelleborg och förlust mot Kalmar FF. Resultaten i cupen imponerar inte, även om tränare och spelare säger att man borde ha vunnit mot Trelleborg och att en halvlek mot Kalmar var svag. Sedan har man gjort en del spännande värvningar i bland annat Patrik Karlsson Lagemyr, Filip Rogic och Filip Olsson.

NYCKELSPELARNA

Moustafa Zeidan och Christian Kouakou. En lirare och en målskytt. Båda håller hög nivå och är viktiga för sitt lag.

GENOMBROTTET

Filip Olsson var vass i Landskrona och har egenskaper som gör att han kan slå igenom i allsvenskan. Och det ska även bli spännande att se Aron Bjarnason som knappt fick visa upp sig förra året på grund av en skada.

FRÅGETECKNET

Defensiven. Offensivt ser det spännande ut, men frågan är hur det är i den andra riktningen? Förra säsongen släppte laget in hela 53 mål, vilket var tredje sämst i allsvenskan.

SNACKISEN

"Paka". Patrik Karlsson Lagemyr har haft oflyt med många jobbiga skador, men gång efter gång rest sig och levererat. Innan förra knäskadan var han oerhört bra. Kan han komma upp på samma höga nivå en gång till?