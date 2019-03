Karlsson ensam mittback kvar från AIK:s "guldelva": "Lägger inte kraft på att sakna gamla spelare"

AIK bärgade i fjol sitt tolfte SM-guld. I laget fanns flera hjältar av olika slag - och efter en säsong med flera tuffa bakslag i form av bland annat Nils-Eric Johanssons plötsliga avsked, Jesper Nyholms otäcka skada och Robert Lundströms korsbandsskada, så pratades det efteråt om ett lag som vände motgång till medgång.

Men en viktig byggsten i AIK:s succé var också defensiven. AIK släppte endast in 16 mål under hela förra säsongen, klart färst av alla lag i allsvenskan. Då bildade Per Karlsson, Alexander Milosevic och Robin Jansson under stora delar av säsongen mittlås i backlinjen - men i dag är endast Karlsson kvar av den trion i Stockholmsklubben.

- Jag funderade på det och försöker inte att lägga så mycket kraft på att sakna gamla spelare. Det har man inte tid med, då man måste komma in i det så snabbt som möjligt. Det gäller att lära känna de nya, prata med dem och att vi förstår varandra. Vi lägger mycket kraft vid att just förstå varandra och skapa samarbeten. Saker man har tagit för givet tidigare kan man inte ta för givet längre. Det är nya personer som man ska spela med och det gäller att börja om på nytt, säger Per Karlsson till Fotbollskanalen.

Karlsson har under försäsongen spelat ihop med norska nyförvärven Daniel Granli och Magnar Ødegaard, men även med Panajotis Dimitriadis. Efter gruppspelet i svenska cupen kom dessutom även Karol Mets in från NAC Breda. Trots flera nya lagkamrater i backlinjen, så tror Karlsson att det kan gå snabbt för samarbetet att sätta sig.

- Det gick snabbt med Robin (Jansson) förra säsongen och det har att göra med spelartypen också - om man klickar eller inte eller om de är lätta att ha att göra med. Jag tycker ändå att jag utvecklat något med Granli nu och vi börjar ändå förstå varandra. Vi har något på gång.

Och det är ju väl det med tanke på att säsongen drar igång i helgen. AIK ställs på söndag mot Östersunds FK hemma, första anhalten på resan mot att försvara fjolårets SM-guld.

- Jag skulle säga att jag känner att det blir svårt (att försvara SM-guldet), men också intressant. Jag känner att jag har fått arbeta med mig själv för att inte bli bekväm. Man måste pusha sig själv hela tiden. Det går inte att släppa på en eller två procent, då det inte är så stor skillnad mellan lagen. Det har vi verkligen pratat om i gruppen, bara för att vi vunnit, så kan vi inte sätta oss till rätta och bli bekväma, säger han.

Karlsson har ännu inte börjat fundera över kvalspelet till Champions League i sommar, men betonar att det lär bli viktigt för laget med en bra inledning av säsongen i allsvenskan och att spelarna står sig starkt fysiskt för att orka spela många matcher den här säsongen.

- Vi har trots allt en vår framför oss som kanske sätter standarden för var man kommer att vara mentalt och rent formmässigt i sommar. Det är viktigt att få en bra vår för självförtroendet och för att slippa jaga resten av året. Samtidigt är Champions League enormt viktigt för klubben. Jag har haft svårt att greppa det nu, då jag har fullt upp med att greppa allsvenskan, men jag förstår förstås att det är viktigt att lyckas och gör man inte det, så har man ett Europa League-spel som väntar. Det är ett roligt år, säger han.

- Jag gjorde ändå 30 matcher i allsvenskan förra året och alla matcher i Europa, så jag känner att vi måste vara bättre tränade än någonsin om man jämför med europeiska lag. Man ser i varje fall att de orkar väldigt mycket och kan slåss på två fronter, vilket jag hoppas att vi också kan orka. Jag hoppas att vi ska ha den fysiska nivån i oss, fortsätter han.

Är AIK ett lika slagkraftigt lag i år som i fjol?

- Det återstår väl lite grann att se. Jag skulle ändå säga att man inte kan uttala sig om det ännu, även om man får vara ärlig och säga att vi har tappat ett par tongivande spelare och det vet vi alla om. Spelarna, som kommer in, måste axla det. Det behöver inte vara att axla en roll, men på något sätt göra sin roll av den och ersätta de som försvunnit. Jag är 33, men vill också ta steg och hjälpa till att göra laget bättre och inte bara vara på samma nivå. Vi får se om vi är lika starka efter den här säsongen. Spelet har hackat lite, men det gjorde det under förra försäsongen också. Jag minns att vi hade ett riktigt dåligt genrep mot Helsingborg och att vi undrade var vi stod någonstans då. Men när allsvenskan sedan började, så blev det bra.

Hur ser du på konkurrensen om SM-guldet i år?

- Jag tror att det är tuffare i år, dels för att vi är regerande mästare och dels för att man ändå får säga att det rustats namnmässigt och när man pratar inför en säsong, så väger det ganska tungt. Det är nog svårare än någonsin, samtidigt som alla vill knäppa segraren på näsan, vilket gör det ännu svårare. Förut året var det för att vi är AIK och nu är det också för att vi är segrare, så jag är förberedd på att det kommer att bli jäkligt tufft.

Men målbilden är väl förstås att försvara guldet?

- Ja, absolut. Jag har inte omfamnat det här Europa-spelet ännu och just nu handlar det bara om att vinna alla matcher med AIK i allsvenskan.