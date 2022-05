HIF-fans skrek efter Lennartssons avgång: "Absolut inget jag funderat på"

Helsingborgs IF är i kris efter sex raka matcher utan seger. HIF tog ledningen i kväll under första halvlek mot IFK Värnamo, men tappade matchen på ett remarkabelt sätt efter pausen. IFK Värnamo vände matchen med två mål inom loppet av fyra minuter under halvlekens mitt, och fyllde på med två mål till i matchens slutskede.