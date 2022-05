FEM SPANINGAR: "Det ser redan riktigt illa ut för HIF"

Van den Hurk spräckte målnollan Nio matcher hade Anthony van den Hurk gått mållös i allsvenskan, den längsta målsvackan i anfallarens professionella karriär. Men halvvägs in i den första halvleken suddade nederländaren ut den nollan. Rasmus Jönsson hittade van den Hurk i straffområdet med en fin passning, och från en snäv vinkel fick HIF-kaptenen in bollen via stolpens insida. Målet är förstås viktigt personligen för nederländaren, men blev den enda ljuspunkten för hemmalagets del.

Jönsson ett av få offensiva hot i HIF

32-åringen har fallit dramatiskt i HIF:s rangordning sedan flytten hem till Helsingborg inför säsongen 2020. Utöver att han tappat spetsen framför mål - det blev bara tre mål i superettan - har Rasmus Jönsson varit in och ut från startelvan under våren. Med Armin Gigovic skadad fick Jönsson chansen att inleda matchen och passade på att göra säsongens första poäng. Men hemmalagets anfallsspel imponerade knappast under den första halvleken, trots att de hade god kontroll på gästerna. HIF hade mycket boll men rullade den långsamt och var, undantaget målet, trubbigt i nästan alla anfallsmoment. Där kunde de utnyttja Värnamos passivitet under de första 45 minuterna bättre.