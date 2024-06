AIK skakar fram mer pengar till transfers

AIK har precis gått skilda vägar med tränaren Henning Berg och sportchefen Thomas Berntsen är på jakt efter en ersättare.

Samtidigt ska Berntsen sälja spelare för minst 30 miljoner kronor för att få handelsutrymme i transferfönstret.

Nu har AIK gjort ett drag för att bossen ska kunna värva i transferfönstret. AIK meddelar att checkkrediten har ökats på med en limit på ytterligare elva miljoner kronor.

"I syfte att möta de in- och utbetalningar som normalt uppkommer under ett transferfönster samt för att skapa optimala förutsättningar för spelartransfers under denna period har AIK Fotboll ansökt och fått beviljad en utökad limit på 11 miljoner kronor", skriver AIK i ett uttalande.

AIK hade sedan tidigare en checkkredit med begränsning på 2 miljoner kronor.

30 september upphör den utökade limiten, alltså de elva miljoner kronorna.