Askou rasar på domarinsatsen: "Det eskalerar - jag fattar ingenting"

IF Elfsborg tog ledningen inför ett slutsålt Gamla Ullevi, men IFK Göteborg kom tillbaka sent och kvitterade genom Gustaf Norlin. Trots det skulle boråsarna få sista ordet, då Alexander Bernhardsson sköt in 1-2 i den 83:e minuten och säkrade tre blytynga poäng i den allsvenska guldstriden.

Men efterspelet skulle inte bara handla om slutresultatet.

På presskonferensen riktade IFK Göteborgs tränare Jens Askou skarp kritik till domarteamet med Fredrik Klitte i spetsen.

- Jag vet inte var jag ska börja eller sluta. Jag tycker att de som ska kontrollera matchen förlorar den totalt efter tio minuter. Det gör att det kommer situationer tidigt som det inte blir frispark eller varningar för - och sedan eskalerar det, inleder Askou.

Efter en duell mellan Kolbeinn Thordarson och Ibrahim Buhari valde Klitte att visa upp det gula kortet till IFK Göteborgs Thordarson och frispark för Elfsborg, trots att det av reprisbilderna att döma var Buhari som trampade på Blåvitt-mittfältaren.

- Just nu är jag bara glad för att Kolbeinn inte ligger på sjukhus och ska opereras för benbrott, för det är för mig ett helt solklart rött kort. Det kunde man se därifrån jag stod och det blev inte mindre tydligt på tv-bilderna. Jag fattar ingenting.

Askou fortsätter:

- Nästan varje gång som vi hade lovande anfall så blev vi dragna i tröjan. Det är många grejer som jag inte alls fattar i dag och det är en av orsakerna till att det inte gick vår väg. Normalt sett brukar jag inte säga så, men som sagt … När jag ser bilderna igen på Kolbeinn så är jag bara glad över att han inte är allvarligt skadad.

Elfsborgs manager Jimmy Thelin var desto lugnare när han fick chansen att ge sin syn på domarteamets insats.

- Jag har inte sett något klipp efter matchen och som vanligt kommer jag inte uttala mig om domarna efter matchen, säger Thelin.