Bajens derbysmällar: Fenger och Djukanovic skadade

Det var i den 13:e minuten som olyckan var framme.

Då skulle mittbacken Mads Fenger försöka stoppa ett anfall från Djurgården genom någon form av glidtackling. Men dansken tajmade duellen fel och gled utanför planen.

Fenger fick rejält ont och behandling. Hans ben lindades och veteranen gjorde ett försök att spela vidare, men efter bara någon minut satte han sig ner på plastmattan.

Bajen byttes istället in ytterbacken Simon Strand, som då kom in som vänsterback. Shaquille Pinas klev samtidigt in i mittlåset bredvid Edvin Kurtulus.

Kort därefter, i den 19:e minuten, kom nästa smäll för hemmalaget. Då drog Viktor Djukanovic baksida lår i samband med en kontring.

Djukanovic fick sitt lår lindat och byttes sedan ut mot Joel Nilsson.

- Tråkigt med skador, men det är vad det är. Vi har en bra bänk, sa kaptenen Nahir Besara till Discovery+ i paus.