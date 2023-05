FEM SPANINGAR: "Vilken revansch, Adjei"

En seger som var otroligt viktig

Spelet imponerade kanske inte och det finns saker att jobba på, men vem i Bajen bryr sig om det i dag? Här handlade det om att kriga, kriga och kriga för att ta viktiga poäng, för att vinna ett derby och för att försöka vända på den negativa trenden. Det gjorde man. Det spelade ingen roll att både Mads Fenger och Viktor Djukanovic tvingades kliva av i den första halvleken.

Två straffar, en hörna och en styrning. Mål som mål. Bollen skulle in. Och efter 4-3 är man nu på samma poäng som Djurgården. Och nu ser också spelschemat fint ut med fem raka matcher mot lag på den nedre halvan. Det här var så klart inte bara viktigt för klubben Hammarby utan jag gissar att en del ansvariga knyter näven lite extra hårt. En sådan här seger lär också ge mod och självförtroende till spelarna.

ANNONS

Martis byten och första derby-seger

Förra säsongen blev det 0-0 och 0-1-förlust mot Djurgården, samt 2-2 och 3-3 mot AIK. Och i år förlorade man i den tredje omgången med 0-2 mot AIK. Om du är tränare för Hammarby och inte vinner derbyn (samtidigt som laget går dåligt) så blir det till slut problematiskt. Gissa om Marti Cifuentes är glad över att ha besegrat Djurgården med 4-3 och därmed tagit sin första seger i ett derby? Det kan jag lova att han är. Djurgården reducerade till 2-3 i den 63:e minuten och var rejält på gång. Då, fem minuter senare, gjorde Cifuentes ett par byten som dödade matchen. Fredrik Hammar kom in och var precis allt man ska vara när man leder ett derby med ett mål. Han skulle bara vinna den här matchen. Han sprang, gick in i dueller, kastade sig in i dueller. Jusef Erabi hoppade också in tillsammans med Hammar. Och det var Erabi som löpte sig loss på djupet, efter Pinas fina passning, och fixade straffen som Nahir Besara satte till 4-2.

ANNONS

Vilken revansch, Adjei

I sin första match från start för Hammarby blev Nathaniel Adjei syndabock när han i slutminuten nickade in bollen i eget mål så att det blev 1-1 borta mot Häcken, och efteråt grät han och tröstades av lagkamrater och tränare.

I sin andra match från start blev han syndabock igen. Det var mot AIK som han var olycklig vid båda baklängesmålen i 0-2-förlusten. Först slog han ett uppspel rakt på AIK:s mittfältare Bilal Hussein, och hemmalaget ställde om och gjorde 1-0.

Sedan skulle han vända på spelet, men bollen gick rakt till AIK:s anfallare Alexander Fesshaie som blev fri och gjorde 2-0.

Men man lär sig av sina misstag och Adjei har fått fortsatt förtroende av sin tränare Marti Cifuentes. På söndagen startade han igen och gjorde då det viktiga 2-0-målet när Djurgården besegrades med 4-2.

ANNONS

Förvånande svagt, Djurgården

Dåligt bolltempo och individuella misstag. Djurgården spelade långsamt och gjorde livet ganska enkelt för Hammarby, speciellt i den första halvleken.

Förra året blev det 0-0 och 1-0 till Djurgården. På pappret inför den här matchen, och om man jämför med förra säsongen, så var det mest kontinuitet i Djurgården. Hammarby har ju tappat många tongivande spelare och i början av den här säsongen har ersättarna inte klarat av att fylla luckorna. Om man kollar på Djurgården så har man behållit det mesta och kryddat med Oliver Berg, som när han var i Kalmar FF var en av allsvenskans bästa spelare. Om man ska leta frågetecken så landar det på mittbackarna. Från förra säsongen så har både Isak Hien och Hjalmar Ekdal lämnat och det vore anmärkningsvärt om det inte märktes. Därför har det i början av den här säsongen varit intressant att kolla lite extra på Marcus Danielson, Jesper Löfgren och Carlos Gracia.

ANNONS

Mot Hammarby startade Danielson och Löfgren, och båda var flera gånger olyckliga. Danielson orsakade straffen som Besara gjorde 1-0 på, Löfgren styrde in 1-3 i eget mål, och Löfgren kom fel på det vid 2-4 när Pinas slog en boll från eget straffområde så att Erabi blev fri och fick straff.





Har gått under radarn när det stormat i andra lag

Fyra insläppta mot Häcken och lika många mot Hammarby. Dessutom flera insläppta på fasta situationer. Djurgården har gått lite under radarn när det har stormat i AIK och Hammarby. Men nu är man på samma poäng som Bajen och det kan skilja två poäng till AIK. Tre segrar, en oavgjord och fyra förluster är en in ledning som borde oroa. Nu väntar Mjällby på hemmaplan, en match man ska vinna. Men sedan är det tufft mot Häcken och AIK hemma, och Elfsborg borta.