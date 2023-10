Bekräftat: Cifuentes lämnar Hammarby - tar över QPR

Tidigare under måndagen publicerades uppgifter om att Hammarby IF-tränaren Marti Cifuentes är en kandidat för att ta över den engelska Championship-klubben Queens Park Rangers, som är i kris efter en mardrömsstart på säsongen.

Nu bekräftar Hammarby att Cifuentes lämnar med omedelbar verkan - och tar över QPR. Beskedet kommer efter måndagens oavgjorda möte med IK Sirius (2-2) hemma på Tele2 Arena i allsvenskan.

- Jag vill tacka hela klubben, personalen, spelarna och supportrarna för deras stöd i detta kapitel som nu avslutas. Jag har beslutat att ta mig an en ny utmaning, men jag lämnar stolt över att ha varit en del av den här fantastiska klubben, och med tillfredsställelsen att vi tack vare engagemanget och det hårda arbetet från alla har vi kunnat njuta av många bra ögonblick, och dessutom hjälpa Hammarby att successivt växa, som vi planerade när jag tillsattes. Jag är helt säker på att klubben kommer fortsätta gå i den här riktningen och jag önskar alla all framgång, säger Cifuentes på Bajens hemsida.

Cifuentes menar vidare under en presskonferens att det inte var ett lätt beslut att lämna.

- Det är inte lätt att gå skilda vägar. Vi gör det på ett bra sätt. Jag har njutit av att jobba i den här fantastiska klubben, säger han och fortsätter:

- Jag känner att det är rätt läge nu. Jag har varit lycklig nog att några klubbar visat intresse för mig och jag kände tidigare att mitt jobb här inte var över än. Men nu känner jag att det är ett bra läge för både mig och klubben.

Spanjoren är glad över att ha fått vara en del av Hammarbys historia.

- Det har varit en ära att få vara en del av den här klubben och leda laget inför de här supportrarna. När jag tittar tillbaka på det här en dag kommer jag vara väldigt stolt över att vara en liten del av den här klubbens historia.

Om att Hammarby släppte in två sena mål i hans avsked säger han följande:

- Det här var inte slutet jag önskade.

Hammarby kommer nu att ha en tillfällig tränare resten av säsongen.

- Vi har en klar bild av hur vi ska formera ledningen av laget under återstoden av säsongen, men vi behöver sätta de sista detaljerna innan vi kan gå ut med det. Processen att tillsätta en ny, permanent huvudtränare är redan igång. Med det sagt vill jag ta tillfället i akt att tacka Martí och Xavi för det professionella arbete de gjort för Hammarby. Deras arbetsmoral, noggrannhet, kunskap och engagemang har varit fantastiskt. Vi önskar både Martí och Xavi stort lycka till, säger Mikael Hjelmberg, sportchef i Stockholmsklubben.

I morgon, tisdag, är spelarna hemma från träning.

- Spelarna får ledigt i morgon och sen startar vi upp träningen på onsdag. Den kommer ledas av nuvarande funktioner i klubben. Vi kommer inte ta in folk utifrån under de två återstående matcherna, säger Hjelmberg under en presskonferens.

Hammarby vet vem de vill ska vara tillfällig huvudtränare.

- Vi vill gärna prata ihop oss internt. Vi har en tydlig och klar idé för hur vi ska hantera de kommande två matcherna.

Hammarbys mål är samtidigt att ha en ny huvudtränare klar till 2024.

- Vi har haft beredskap på att en sådan här situation skulle kunna uppstå och vi jobbar nu för att få in bästa tänkbara namn som kan ta Hammarby till nästa nivå. Vi genomför naturligtvis den här processen grundligt och målet är att vi har en ny tränare på plats till försäsongen drar igång efter årsskiftet, säger Mattias Fri, ordförande i Bajen.

Fri utvecklar sina tankar om avskedet under en presskonferens:

- Vi har accepterat ett bud. Det är inte första gången vi fått förfrågningar men i alla tidigare fall har klubben och Marti tackat nej. Vi har redan påbörjat rekryteringen av en ny tränare. Ambitionen är att vi ska vara klara till försäsongens start. Men det viktiga är att vi är noggranna och kloka i den här processen. Att vi hittar den huvudtränare som kan ta oss till nästa steg, säger han.

Vad kan ni säga om budet som ni accepterade? Var det en klausul som aktiverades och vad rör det sig om för summor?

- Det var en förhandling. Vi som parter kom överens och båda parter är nöjda, svarar ordföranden Mattias Fri.



Hammarbys vd Richard von Yxkull:

- Hammarby har vid flera olika tillfällen fått erbjudanden från klubbar gällande Martí Cifuentes, där både klubb och tränare valt att tacka nej. Nu väljer vi att godta bud från Queens Park Rangers FC och därmed lämnar Marti Cifuentes och Xavi Calm med omedelbar verkan, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

- Marti har varit en mycket uppskattad ledare och tränare, som med sin höga ambitionsnivå och professionalism utvecklat klubben framåt. Han liksom Xavi kommer bli saknade både på och vid sidan av planen och vi önskar dem stort lycka till i deras fortsatta karriärer.

Lee Hoos, vd i QPR:

- Vi är glada över att få in Martí och jag vill först och främst tacka Hammarby för att ha varit fantastiskt att ha att göra med under hela processen, säger han på den engelska klubbens hemsida.

Cifuentes kom till Bajen inför den gångna säsongen. Med två omgångar kvar av säsongen är Bajen på sjätte plats i allsvenskan.

QPR är i sin tur nästjumbo i Championship.