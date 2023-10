Cifuentes tvingades avslöja QPR-nyheten: "Spelarna smsade och ringde"

Det var brittiska the Telegraph som under måndagseftermiddagen avslöjade att Marti Cifuentes var aktuell för Queens Park Rangers. Därefter följde Aftonbladet upp med uppgifter om att en flytt var nära för Hammarby-tränaren och sedan gick Sky Sports ut med uppgifter om att Cifuentes kunde presenteras av QPR redan under måndagskvällen.

Så blev det också. Kort efter slutsignalen mellan Bajen och Sirius (matchen slutade 2-2) bekräftade de båda klubbarna att Cifuentes blir ny QPR-tränare med omedelbar verkan.

Inför avspark avslöjade Cifuentes nyheten för sin spelartrupp.

- Det var ute i media innan jag kom till omklädningsrummet inför matchen. Spelarna smsade mig och ringde mig. Det var inte planen att berätta om det för spelarna för det viktiga var matchen och att ta tre poäng men vi försökte att inte göra en stor grej av det, säger spanjoren.

Hammarby släppte in två sena mål mot Sirius, vilket förvandlade en stabil seger till ett snöpligt kryss.

- Verkligen tråkigt. Jag hade velat få ett bättre avslut (med Cifuentes) än så här, säger kaptenen Nahir Besara.

Men han vill inte säga att Bajen spelade för sin tränare under måndagen.

- Vi spelar alltid för Hammarby. Först och främst. Jag kan inte säga att vi spelade för Marti. Men så klart är det tråkigt att han lämnar. Men det är så här fotbollsvärlden fungerar.

- Jag blev inte så överraskad. Han är en ung, ambitiös och väldigt duktig tränare. Då blir han attraktiv. Han har gjort det jättebra. Det är en jättebra och väldigt smart tränare. Och en väldigt smart person.

Besara fortsätter:

- Jag önskar honom all lycka till. Nu får vi bara hitta ett nytt namn. Jag tror ingen tränare jobbar så hårt som han gör. Sen att han kan så mycket fotboll gör att han blir attraktiv för klubbar i större ligor.

- Jag uppskattar verkligen vår tid med Marti. Jag har lärt mig mycket av honom taktiskt.