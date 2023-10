FEM SPANINGAR: "Ser en självklar kandidat till ny Bajen-tränare"

Besara har visat det igen

Inget av lagen hade särskilt mycket att spela om i den här matchen. Men den blev härlig att titta på ändå. Första halvlek var trevlig och innehöll mycket fart och många spännande situationer. Hammarby hade mest boll och styrde mycket, men Sirius med luriga och kvicka offensiva spelare skapade samtidigt några småfarliga kontringar som exempelvis resulterade i två bra fasta situationer. Men när Nahir Besara dundrade upp en frispark i bortre krysset i den 40:e minuten var det ändå en logisk ledning som Bajen gick upp i. Då klev kaptenen upp på åtta mål och elva assist i årets allsvenska, efter att ha slitit med en bakterie under inledningen av säsongen. Med tiden har 32-åringen återigen visat att han är en av den här seriens bästa spelare.

Sirius ineffektivitet såg ut att kosta

Sirius skapade flera vettiga målchanser och ett gäng farliga situationer som kunde lett till någonting. Man borde också ha utnyttjat något av lägena. Åtminstone hade man behövt göra det för att få med sig något hem från Tele2 Arena, var känslan länge. Exempelvis lär Melker Heiers stolpträff tidigt in i andra halvlek ha svidit. Efter en timmes spel ledde nämligen ett läckert Bajen-anfall till 2-0. Viktor Djukanovic satte sitt tionde seriemål för året och fick ut mycket luft ur Sirius-ballongen. Uppsala-laget gjorde ett försök att hämta ikapp de två målen, men fram till tilläggstiden såg man inte ut att vara nära att rubba hemmalaget. Men plötsligt tappades André Alsanati bort inne i boxen, varpå han tryckte in 2-1. Och Sirius lyckades lyfta in en boll till Henrik Castegren i 95:e minuten. Den skallade mittbacken in till 2-2. En märklig och oväntad avslutning på en match som Bajen såg ut att ha i en liten ask.

Gül är en potentiell superforward

19-årige forwarden Deniz Gül fick göra sin första allsvenska start mot Sirius, efter att ha debuterat i serien senast mot Djurgården. Och det är enkelt att konstatera att Bajen har fått fram något väldigt intressant i honom. Att han har näsa för mål har han visat i klubbens akademi och i HTFF, och hans rörlighet kombinerat med styrka gör honom till en potentiell superforward i allsvenskan. Mot Sirius drog han på sig ett tidigt gult kort men visade tydligt att han inte räds spel på den här nivån. Han tar för sig i dueller på ett naturligt sätt och han nickade faktiskt in 1-0 i 26:e minuten, men då blev det målet bortdömt på grund av offside på Fredrik Hammar. I perioder blev Gül så klart osynlig som Hammarbys ”nia” men det här är en insats som går att bygga vidare på.

Därför tror jag Cifuentes lämnar Bajen i vinter…

Att Marti Cifuentes är en tränare med stora ambitioner vad gäller sin egen tränarkarriär är ingen hemlighet. Det senaste året har han också ryktats vara intressant för klubbar som Queens Park Rangers, Hearts, Al-Fateh och Charlton. Nu placeras han återigen i QPR, av brittiska Telegraph (och Aftonbladet samt Sky Sports hävdar att en övergång är nära), efter att Gareth Ainsworth fått sparken - och oavsett om det här påstådda intresset leder till en anställning har jag i skrivande stund svårt att se Cifuentes i Bajen nästa år. Det faktum att han med jämna mellanrum sägs finnas med på andra klubbars rekryteringslistor talar för att spanjoren håller dörren öppen för en chans utanför Sveriges gränser och att agent/agenter jobbar för att få fram intressanta erbjudanden till honom. Förr eller senare kommer Cifuentes ta farväl av Bajen och med tanke på spekulationerna runt honom kan tajmingen mycket väl vara där den här vintern, efter hans andra säsong i klubben.

…och han kan ersätta

Så om Cifuentes nu tackar för sig efter säsongen, vem tar över Hammarby? Jag ser en självklar kandidat och han heter Kim Hellberg. En tränare på frammarsch som är taktiskt kunnig och som vet hur man utvecklar spelare. Framför allt har han imponerat vad gäller att få det att lossna för offensiva spelare. Han sitter på ett utgående kontrakt med IFK Värnamo och känslan är att nästa steg för honom är att vara huvudtränare i en allsvensk storklubb. Ett annat tänkbart namn, med tanke på att Barnsleys vd Khaled El-Ahmad (enligt Expressen) är nära att bli Bajens nye ”head of football”, är Poya Asbaghi. Han jobbar just nu för Al-Shamal i Qatar men rekryterades tidigare till Barnsley av just El-Ahmad.