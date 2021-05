Bergets passning till Djurgården: "Vi är bättre - de har inte toppnivån"

Malmö FF:s norske högerytter Jo Inge Berget, 30, klev av tidigt mot Östersunds FK (1-1), men är nu redo för spel igen mot Djurgårdens IF under måndagskvällen på Tele2 Arena. Berget ser fram emot att spela toppmatchen och menar att Malmö, trots poängtappet senast, går in som favorit till stormatchen i Stockholm.

ANNONS

- Djurgården är ett bra lag som spelar sin fotboll och gör det på sitt sätt. De släpper in få mål och plockar sina poäng. Vi får komma upp i vår högstanivå. Då är vi bättre, men de är tuffa att möta. Om vi kommer upp i vår nivå är vi bättre, säger norrmannen.

När Berget får frågan om vilka svagheter som Djurgården har, så menar han att MFF helt enkelt är ett bättre lag än Stockholmslaget.

- Det är att de inte är lika bra som vi är. De är stabila, men de har inte toppnivån, som vi har. Det är upp till oss att plocka fram den och visa att vi är snäppet över dem. Det handlar i slutändan om oss.

Är Djurgården den största utmanaren om guldet?

- Det är svårt att säga, men om man ser till de senaste åren ser de starka ut och jag tror att de kommer att vara med hela vägen. De vet vad som krävs och de plockar sina poäng, så i slutändan kommer de att vara tätt på oss, säger han.

ANNONS

Norrmannen har tidigare uttalat sig om att han helst vill spela anfallare, men att han också trivs på en kant. Nu har han förlikat sig med att han kommer att spela som ytter framöver.

- Det känns som att han (Jon Dahl Tomasson, chefstränare i MFF) har andra alternativ, som han hellre vill använda där uppe. Då får jag fokusera på en kant i stället, säger han och fortsätter:

- Jag tycker att det har varit lite upp och ner. Vi har spelat bra fotboll, men kanske inte gjort något mål. Detsamma gäller mig, det har varit lite upp och ner. Det har varit mycket bra, men inte så många chanser och mål än. Det handlar om att komma lite närmare mål. Då kommer det att komma. Jag tycker att det har känts bra, så det kommer att komma.

Lagkamraten och kaptenen Anders Christiansen inför matchen:

- Vi har självförtroende och tror på våra kvaliteter. När vi spelar bra brukar vi vara bäst, men Djurgården har fått en bra start och vi har alltid respekt för duktiga motståndare, precis som Djurgården. Vi måste hitta samma recept som när vi förlorade mot dem senast. Vi förlorade mot dem, men vi var spelmässigt det bästa laget.