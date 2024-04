Bergvall lugnar efter olycklig smäll: "Det var otäckt"

I år har Lucas Bergvall varit en given startspelare i Djurgården och matchats hårt. Men mot Sirius under söndagen byttes den offensive mittfältaren ut i 77:e minuten, efter att ha sett ut att ha ont under delar av matchen.

Efter 2-0-segern kommer dock lugnande besked om Bergvall, som dock åkte på en olycklig smäll.

- Han hade ont. Han fick en smäll på ett ställe där det inte är så skönt att få det. Men det var inget problem. Det var mer att Deniz (Hümmet) såg lite piggare ut, Lucas har spelat mycket och vi ville få in Tokmac (Nguen). Vi får sprida ut speltiden. Vi har fem matcher som väntar på två veckor med start på söndag. Vi behöver att alla spelare bidrar, säger tränaren Thomas Lagerlöf.

Bergvall själv förklarar att han åkte på två olika smällar och att den enda tog värre än den andra.

- Jag fick ont på de ”privata delarna”. På en hörna. Det var otäckt. Det gjorde ont. Men det gick fort över, säger 18-åringen.

- Det är lugnt, men jag mådde inte bra. Jag mådde väldigt illa.

Den grejen var en olyckshändelse?

- Ja, det var en olyckshändelse. Det var inget fult. Jag och (Joakim) Persson kolliderade.

I första halvlek fick Bergvall också ont i en duell med Daniel Stensson.

- Det var en armbåge i bröstet. Men jag vet inte. Han sa efteråt att det inte var med mening och han sa förlåt, säger stjärnskottet.

Stensson tar också situationen med ro i efterhand.

- Han (Bergvall) gav mig en eftersläng och så gav jag honom en eftersläng. Det är lite ge och ta. Vi klappade om varandra efter matchen. Det var inga ”hard feelings”.

- Han sprang nästan in i mig, och så stannade jag. Det är inte kul om han springer in i mina vassa armbågar. Om han tacklar mig så tacklar väl jag tillbaka, det är inte svårare än så. Han var den som gick in med kraften och jag stannade nästan bara.

Lucas Bergvall är annars relativt tillfreds med segern mot Sirius, men ser förbättringspotential.

- Det var lite blandat. Jag tycker att vi hade ganska bra kontroll över matchen och vann med 2-0. Det var ändå en stabil match, säger den kommande Tottenham-spelaren.

Vid ett tillfälle i den första halvleken ville också Bergvall ha straff, när Henrik Castegren kom åt hans stödben. Men domaren Fredrik Klitte friade.

- Jag kollade på den (i efterhand) och jag tycker det är en solklar straff. Jag vet inte vad han… han säger att han har kollat på den i paus och att det inte var straff. Jag vet inte vad han såg. Men så är det ibland

Vad sa han (Klitte)?

- Att det aldrig är straff. Men då tror jag inte att han har kollat på den, utan bara sa det.

Sju poäng på tre matcher. Hur ser du på starten?

- Vi är ändå nöjda. Vi kontrollerade den här matchen, men sen tycker jag att vi skulle ha kommit till fler lägen och gjort fler mål. Men det blev tre poäng och nu står vi på sju, som du säger.

För Bergvall innebär drabbningen mot Sirius slutet på en imponerande poängsvit under 2024.

- Första poänglösa matchen för säsongen, ja. Det är trist. Men så är det ibland, säger han och ler.