FEM SPANINGAR: "Hümmet suddade bort Djurgårdens frågetecken"

1-0 KOM I RÄTT TID FÖR DJURGÅRDEN

Djurgården tog ledningen tidigt in i den här matchen, redan efter en dryg kvart. Men faktum är att 1-0-målet verkligen kom i rätt tid för hemmalaget. För under en period innan Samuel Leach Holms frisparksmål från sisådär 30 meter såg Sirius rätt lurigt ut. Uppsala-laget är spelskickligt, hade mycket boll och började spela igenom lagdelar hos Djurgården på ett sätt som gjorde att de blårandiga såg ut att vara lite småilla ute. Men 1-0-målet gav så klart energi och även om Sirius i vissa perioder hade en hel del boll innan paus såg det mer kontrollerat ut för hemmalaget efter fullträffen. Att kunna ha ett resultat att spela på hemma på Tele2 Arena är så klart en stor fördel. I andra halvlek gjorde också Djurgården vad man behövde för att gå upp till 2-0, även om det här inte var någon riktig toppinsats.

SIRIUS ÄR BRA "PÅ RIKTIGT"

Sirius inledde piggt i andra halvlek och genom sina orädda och tekniska lirare vållade man stundtals en del problem för Djurgården. Man kan tycka att de blårandiga borde vinna mot Sirius på ett mer övertygande sätt och det finns så klart saker laget kunde gjort annorlunda i den här matchen. Men jag skulle faktiskt vilja vända lite på myntet och fokusera på att Sirius är en tuff motståndare. De tar ständiga kliv och har ett bra allsvenskt lag egentligen rakt igenom.

Tränaren Christer Mattiasson har fått sätta sina idéer under en tid och klubben både scoutar och rekryterar på ett skickligt sätt, vilket gör att spelarförsäljningar som de av Wessam Abou Ali och Tashreeq Matthews nödvändigtvis inte måste kosta allt för mycket sportsligt. Jag tror att Sirius kan vara med och hugga på en placering på den övre halvan i år. Känslan är att det hela tiden finns någon eller några spelare som är på väg mot sitt stora genombrott. Jag är exempelvis spänd på vad det här året kommer innebära för Leo Walta och Melker Heier. Nej, de är inte på den nivån att de kan fälla ett stabilt Djurgården på bortaplan så länge inte det mesta klaffar perfekt men Sirius kommer vara ett obehagligt lag att möta för många.

MATCHENS HÄNDELSE

Det är svårt att komma runt Deniz Hümmets 2-0-mål. När han vände upp utanför straffområdet och på ett väldigt behärskat sätt borrade upp bollen i bortre hörnet med lite mer än en kvart kvar att spela visade han vilken skicklig spelare han är. Och det för mig in på…

FRÅGTECKNET

…det utsuddade frågetecknet som han då bidrog till. För under matchens gång satt jag och funderade på vem som kommer vara Djurgårdens ”nia” på lång sikt. Hümmet var ju stekhet i svenska cupen men hade fram till fullträffen mot Sirius inte fått in sitt första seriemål för året och samtidigt är det ju så att de blårandiga lär vilja spela in spetsförvärvet Tokmac Nguen på någon av de offensiva positionerna när han är fysiskt redo. Därför undrade jag om det kunde bli på bekostnad av Hümmet om han inte började göra mål. Men jag behöver nog inte fundera längre, åtminstone inte på kort sikt, efter 2-0-målet. För Hümmet är även nyttig defensivt och bidrar med den där arbetsinsatsen som tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf vill ha. Därför blir det svårt att bänka honom.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Marcus Danielson. Lagkaptenen och mittbacken fortsätter att vara oerhört stabil för Djurgården. Seriens mest pålitlige?

2: Deniz Hümmet. Se ovan.

1: Besard Sabovic. Mittfältaren fick chansen istället för Albin Ekdal och jag tycker han skötte sig bra. Ordnade frisparken som gav 1-0 och även om han hade något tekniskt fel var han rejäl och tog för sig.