Blåvitt föll tungt mot Nordsjælland - 3-0-förlust efter mardrömsinledning: "En läropeng"

Blåvitt gästade Superligatian FC Nordsjælland i årets första träningsmatch, som på grund av stormen Malik blev framflyttad två dagar. Nyförvärvet Erik Sorga gjorde sin debut i anfallet och hemvändaren Emil Salomonsson startade som högerback i sin comeback. De fick se hemmalaget göra mål efter fyra minuter.

Simo Adingra hittade Leo Walta som behärskat placerade in bollen med ett direktskott. Nordsjælland hade nästan all boll i matchinledningen och utökade i den 21:a minuten. Oliver Antman sköt ett skott från cirka 20 meter som Adam Ingi Benediktsson styrde in i eget mål. Någon minut senare kom nästa mål. Carl Johansson täckte ett skott men bollen gick ut till Oliver Villadsen som tryckte in 3-0 från nära håll.

Det gick 29 minuter innan Gustav Svensson sköt Blåvitts första skott på mål, dock gick det rakt på målvakten Andreas Hansen. I den 42:a minuten fick Sorga öppet mål efter att ha frispelats av Marcus Berg, men sköt på något sätt utanför från nära håll. Berg fick kort senare nästa läge som han sköt strax över.

Sju minuter efter pausvilan kom nästa fina chans för FCN men Benediktsson sträckte ut och räddade skottet från Adingra. I den 67:e minuten kom hemmalagets Jonas Jensen-Abbew högst på en hörna, men fick på en lös nick som Benediktsson kunde rädda. Fem minuter senare prickade Blåvitts Alexander Jallow ribbans överkant med ett skott från vänsterkanten i straffområdet.

Bortalagets tränare Mikael Stahre tog ut Sorga i halvtid och stoppade blödningen i andra halvlek där IFK Göteborg fick betydligt bättre koll på spelet efter pausen, även offensivt.

Under slutminuterna fick inhopparen Hussein Carneil två chanser. Vid den första vek han in från höger och avslutade över - det andra läget nickade han över. Matchen slutade 3-0 till FCN.

´- Jag tycker att de inledande minuterna lovade ganska gott. Vi hade bestämt att vi skulle ha en ganska aggressiv approach till en början - att de skulle ha mycket boll var inte särskilt oväntat. De gör mål första gången de får kontroll på bollen egentligen, vid en omställning. Det blir att de får ställa om på oss, och de gör om inte alla så i alla fall två av målen efter omställningar, i mitt huvud. De hade mycket boll men i försvarsspelet ute på planen lyckades vi stoppa dem relativt väl. I omställningarna var de oerhört vassa och dessutom effektiva. Det är en läropeng för oss. Vi brukar vara ganska starka i den fasen själva, och i dag fick vi någonstans känna på det, säger Mikael Stahre till Fotbollskanalen.

Härnäst åker Blåvitt på träningsläger i spanska Marbella, där de ska möta Hammarby och ryska Lokomotiv Moskva.

IFK Göteborgs startelva:

Benediktsson - Salomonsson, Bjärsmyr, Johansson (utbytt 46'), Jallow - Norlin, G. Svensson, Thern (69') - Berg (K), Sorga (46'), Sana

Byten: ​Yakob, Vilar (46'), Carneil, Ambroz (69'), Alexandersson, Vilhelmsson (75')

Gult kort: Vilhelmsson (78')