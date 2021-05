Blåvitt ska diskutera Nilssons framtid - sportchefen: "Vi är inte nöjda med våren"

Den korta vårsäsongen är över för IFK Göteborg. Efter att ha värvat in profiler som Marek Hamsik och Simon Thern inför säsongen, och säkrat Marcus Berg och Oscar Wendt till sommaren, var förväntningarna på Blåvitt högt ställda. Men åtta omgångar in i serien står man på nio poäng. Under söndagen spelade man 0-0 borta mot serieledaren Djurgården - och kan konstatera att det bara blev en allsvensk seger innan EM-uppehållet.

Sportchefen Pontus Farnerud är besviken över vad våren blev för IFK.

- Vi avslutade säsongen med en bra prestation, men givetvis analyserar och utvärderar vi inte bara dagens match, utan hela vårsäsongen. Självklart känns det bra att vi visar att vi trots tio otillgängliga spelare trycker ner Djurgården och tar över matchen. Det är positivt inför fortsättningen, säger han och fortsätter specifikt om vårsäsongen:

- Vi hade hoppats på mer, så klart. Förväntningarna både internt och externt var ju lite högre än så här, definitivt. Poängmässigt är vi inte nöjda. Men vi vet också att det är många lag som kanske inte är nöjda poängmässigt, så vi kanske inte har tappat mark mot många andra lag. Men vi måste bara fokusera på oss själva och ta fler vinster.

Vilka stora anledningar ser du till att ni inte riktigt fått det att lossna?

- Vi gjorde väldigt många nödvändiga förändringar under vintern och vi vet att det kan ta tid att få ihop det när man gör så pass många förändringar. Samtidigt känner vi att med de spelarna vi fick in så hoppades vi att vi skulle vara lite längre fram vad gäller prestation och resultat än så här.

Nu ska Blåvitt utvärdera vårsäsongen och bland annat se över sin spelartrupp.

Tittar ni på fler nyförvärv?

- Det beror lite på vad som händer med truppen. Det är klart att vi hela tiden reflekterar över vad vi kan göra och vad som eventuellt kan hända. Men innan något händer är det svårt att uttala sig om det.

Behövs det en spelare ut för att en ska komma in?

- Det är lite tidigt att svara på det. Men det är klart att mycket beror på om det blir något konkret intresse för våra spelare.

Finns det intresse för någon av era spelare i dag?

- Intresse finns hela tiden men så länge det inte finns ett förslag på bordet så kan man inte kommentera något.

Farnerud säger också att man nu ska se över tränarens Roland Nilssons position.

Kommer ni diskutera tränarfrågan och ett eventuellt byte på den positionen?

- Vi kommer diskutera hela truppen, inklusive ledarstab. Det gör vi hela tiden. Det är en pågående process. Förhoppningsvis så kommer vi känna att vi kommer vara starkare när EM-uppehållet är slut och vi kör igång igen. Då har vi förhoppningsvis också fler spelare tillgängliga.

Hur ser ert förtroende för Roland Nilsson ut?

- Det känns irrelevant att svara på det. Han är tränare för IFK Göteborg och vi har självklart det största förtroendet för honom så länge han är tränare för IFK Göteborg. Vad som händer i framtiden får vi se.

Är det ens en fråga för er, att byta tränare?

- Återigen: vi tittar hela tiden på hur vi kan bli bättre. Både vad gäller spelartruppen och ledarstaben. Det är inget specifikt som jag vill gå in på, i detalj.

Nilsson själv är missnöjd med det laget presterat hittills i år.

- Det är ju inte godkänt. Vi har större ambitioner. Vi vill ha fler poäng och fler vinster. Det är solklart. Efter varje match och vecka analyserar vi hur vi kan bli bättre. Samtidigt har vi tyvärr en skadehistorik som gjort att vi haft utmaningar varje vecka, säger Blåvitt-tränaren.

Vad tänker du om din egen framtid?

- Jag kör på med mitt jobb, så länge ingen annan säger något annat. Nu ska vi analysera den här matchen och jobba vidare. Är det så att jag hör någonting annat, då får jag göra något annat. Men fram till dess kommer jag göra mitt jobb fullt ut.