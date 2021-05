Får lite speltid - nu ska Kujovic prata framtid med Djurgården

I fjol var han inte given i startelvan och den här säsongen har Emir Kujovic fått nöja sig med väldigt lite speltid. Forwardskonkurrenten Kalle Holmberg har fått förtroendet av tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf trots en lång måltorka. När det nu är dags för EM-uppehåll har Kujovic bara tre allsvenska inhopp i bagaget.

Mot Elfsborg i premiären hoppade han in i slutminuterna, mot Degerfors i omgång fem fick han ett längre inhopp på 25 minuter och mot IFK Göteborg under lördagen kom han in i den 82:a minuten.

Den tidigare landslagsforwarden är inte tillfreds med det utfallet.

- Det är klart att jag hade velat spela mer. Jag är inte supernöjd med det. Men det har gått bra för laget. Så jag får kämpa på, säger Kujovic.

- Det har gått bra för laget, vi har spelat bra och vi har en bra plats i tabellen. Så jag ska inte säga för mycket.

Han är tydlig med att han varit fysiskt helt redo för spel i alla vårens matcher förutom en.

- Mot Malmö kände jag på uppvärmningen att jag inte kunde spela, men i alla andra matcher har jag varit redo.

Sen tar Kujovic upp tränaren Thomas Lagerlöfs uttalande för någon vecka sedan om att 32-åringens "struliga vinter" spelat in i att han inte fått så mycket speltid:

- Egentligen håller jag inte med om att jag hade en strulig vinter. Vi är ju i mitten av maj. Det var två veckor i januari under försäsongen som jag inte var med och sen var jag sjuk i två veckor i februari. Så jag var inte borta så jättemycket. Jag håller inte med om att det var struligt.

- Men tränarna gör sina val (kring laguttagningar). Varför de gjort som de gjort får de svara på.



Inför säsongen kom Kujovic, som sitter på ett utgående avtal, överens med sportchefen Bosse Andersson om att parterna skulle diskutera forwardens framtid i klubben i sommar.

På frågan om vad han tänker om sin situation och om han vill röra på sig i sommar svarar han:

- Vi får se. Jag ska sätta mig ner med klubben nu i sommar för att prata om vad jag och de vill. Vi får känna på varandra om en månad eller så, när transferfönstret är på väg att öppna.

- Men just nu är jag inställd på att stanna.

Bortsett speltiden är Kujovic glad över sin tillvaro i Djurgården och Stockholm.

- Jag trivs jättebra. Jag känner mig bra i kroppen och i huvudet, och familjen trivs i staden också.