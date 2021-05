Stor glädje hos Widell Zetterström: "Surrealistiskt"

ANNONS Under söndagen spelade Djurgården oavgjort, 0-0, hemma mot IFK Göteborg. För många spelare på plan var matchen en i raden. För en spelare stack söndagens möte ut. Jacob Widell Zetterström har tillhört Djurgårdens A-lag sedan 2019 men stora problem med hjärnskakningar har gjort att han inte stått en enda match i allsvenskan - fram tills i dag. Mot IFK Göteborg fick nämligen Widell Zetterström chansen i skadade Aleksandar Vasiutins frånvaro. - Det kändes bra och var jätteroligt att äntligen få chansen att köra, säger en glad Widell Zetterström efter matchen och svarar på frågan hur det kändes när han fick reda på att han skulle stå mot Blåvitt: - Det är klart att man blev lite nervös. Men samtidigt måste någon gång vara den första och det var bara att köra på egentligen. Det var bara att gå ut och köra på och göra det man gjort så många andra gånger, bara på en annan scen. ANNONS Mot Blåvitt hade Widell Zetterström en del att göra och i slutet av matchen räddade han ett fint läge för Blåvitts Alexander Jallow. Thomas Lagerlöf, tränare i Djurgården, är nöjd med hur målvakten presterade mot Blåvitt. - Han var felfri. Han kunde väl satt igång någon boll tidigare, det handlar om småsaker. Han var stabil, lugn och trygg. Han gjorde det han skulle, säger Lagerlöf på presskonferensen efter matchen. Om att Widell Zetterström fick stå i stället för Tommi Vaiho säger Lagerlöf: - Vi vet att han har en otrolig kapacitet och någon gång måste han ju få chansen att visa upp sig, så att man ser om han klarar av att leverera det vi ser på träning även i allsvenskan. Jag tycker att han gjorde det. - Han har haft det tufft så det är jättekul att se honom där ute i den här matchen, att han får spela allsvensk fotboll. Det var väl under ett och ett halvt år som han inte spelade eller tränade alls. Kul. ANNONS Vad kan du säga om hans potential?

- Det är bara att titta på honom där ute. Potentialen är ju skyhög. Han har ju alla grejer. Sen är det en mental fråga och en träningsfråga, att hålla ihop det. Som målvakt måste du låta matchen komma till dig. Det är svårt att jaga matchen. Alla de fysiska egenskaperna som krävs har han. Förra säsongen tog Widell Zetterström en paus från fotbollen på grund av de problem han hade efter att ha dragit på sig två hjärnskakningar 2019. Att han fick hålla nollan mot IFK Göteborg under söndagen känns därför surrealistiskt, berättar målvakten. - Det blir lite extra såklart att hålla nollan när man varit borta i princip två år. Förra året var jag helt borta och tränade med Nikos (målvaktstränare i Djurgården) och en vän från Lidingö några gånger. Det var inte mer än så och det var plågsamt. Att stå här nu efter en allsvensk match mot Göteborg. Det är surrealistiskt, surrealistiskt verkligen, säger han och utvecklar kring att få chansen i just Djurgården: ANNONS - Det betyder jättemycket. Djurgården är min moderklubb egentligen. Jag kom hit som åttaåring och var här i åtta år framåt och under de åtta åren såg man alltid upp till de som stod på planen. Och att nu få stå här själv är en barndomsdröm. Widell Zetterström svarar på frågan hur låg han var när det var som värst med hjärnskakningsproblemen: - Det är klart att man var ganska låg. Jag har spelat fotboll dagligen sedan man kunde springa efter en boll och sedan att rent fysiskt inte kunna göra det, det var verkligen plågsamt. Jag var låg verkligen. Men det är ganska mycket bättre nu, säger han och ler.